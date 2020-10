Brigitte Pastramă, scandalul momentului în showbiz. A ajuns la Poliție

Are o viață de telenovelă și nu de puține ori a trecut prin momente grele. După ce a fost în război cu propriul fiu, apoi a fost agresată de către soțul ei, Florin Pastramă, în parcarea unui supermarket, Brigitte a revenit în atenția publicului cu un nou scandal. Afacerista din Timișoara are acum probleme cu iubita fratelui, Simona Necula, și fosta parteneră a soțului, Raluca Podea. Cea din urmă ar fi pus pe cineva să-i bată pe aceasta si actualul soț.

Scandalul momentului în showbiz: Brigitte Pastramă, în război cu sora fratelui, Simona Necula, și Raluca Podea

Liniștea din casa familiei Pastramă s-a năruit în urmă cu patru zile, după ce, în urma unei dispute puternice, Florin a plecat de acasă. Astăzi, Brigitte a împărtășit cu fanii o altă situație delicată. Într-un mesaj publicat pe Instagram Stories, vedeta a declarat:

„Dragii mei, am sm stat mult până am decis să vă împărtășesc coșmarul trăit de mine în familia «Pastramă»! Umilință, înșelăciune, înjunghiată pe la spate, însăși de «cumnățica» mea, Simona Necula, care împreună cu Raluca Podea au uneltit planuri diabolice să îmi distrugă căsnicia, au trimis înregistrări intime presei, în diferite momente ale vieții mele, în care, de exemplu, sărbătoream un de an de căsnicie”.

„Șocant este că în tot acest timp, eu am fost cea care i-am scos de la amanet mașina lăsată pentru a-și implanta sprâncene și umfla fundul, 7.000, precum și în nenumărate rânduri, i-am împrumutat sume de mii de euro pentru a-și plăti casa unde stă și unde ce credeți? Locuia din când în când și Raluca Podea, cu fiul…”.

Bruneta va depune o plângere la Poliție

Deși rivalitatea din ea și fosta parteneră a soțului era cunoscută, ceea ce e nou acum este faptul că afacerista va depune astăzi, 19 octombrie, o plângere la Poliției pe numele Ralucăi Podea, pe care o acuză că ar fi pus pe cineva să o bată pe ea și pe soț. Postarea a fost făcută pe 18 octombrie, în jurul orei 03:00.