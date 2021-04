Brigitte Pastramă a mințit în legătură cu banii? Cine o dă de gol: ”Sunt niște acuzații fără fond”

Scandal mare în familia Pastramă. Brigitte și Florin trec prin momente cumplite după ce au pierdut o sumă imensă de bani. Vedeta tună și fulgeră și dă vina pe cumantul său și fosta lui soție. Cine o dă de gol: ”Sunt niște acuzații fără fond”.

Soția lui Florin Pastramă trece prin momente cumplite. Faimoasa Brigitte a pierdut suma colosală de 72.000 de euro, bani cu care avea de gând să cumpere un apartament în Dubai, acolo unde plănuia să se mute. Frumoasa brunetă o acuză pe fosta ei cumnată de necazul pe care îl are, de când unul dintre conturile sale de la bancă i-a fost blocat, din cauza datoriilor familiei soțului ei.

Brigitte îl blamează pe soțul ei Florin Pastramă pentru felul în care și-a gestionat greșit finanțele, acum câțiva ani, lucru care a dus la executarea sa silită. Dar asta nu este tot, Brigitte a aruncat cuvinte grele la adresa cumnatului și a fostei sale soții Simona, despre care spune că au primit o parte din banii care-i corespundeau ei.

„Proastă am fost că am pus pe cont comun! Nu mi se pare normal! Tu spui că ești bogat, dar nu ai venit cu un leu acasă atunci când ai vândut terenul. Îi dai totul lui frate-tu și Simonei ăleia de i-ai scos mașina de la amanet. Nu mai suport!”, declara Brigitte Pastramă, cu puțin timp în urmă.

Vedeta de la Antena Stars s-a enervat cumplit să piardă acea sumă într-o clipă, deoarece veniturile respective erau ale lui Brigitte după ce bruneta ar fi vândut un imobil propriu.

Simona, fosta cumnată a lui Brigitte Pastramă, nu s-a mai putut abține și a intervenit în scandalul care ține prima pagină a publicațiilor mondene din România.

Fosta soție a fratelui lui Florin Pastramă a declarat că acuzațiile aduse de divă sunt fără fond și că ea nu a primit niciodată nimic din partea cumnatului său, ci doar din partea fostului ei soț Relu. Mai mult de atât, Simona susține că a decis să acționeze în instanță pentru a i se face dreptate în acest caz.

Sunt niște acuzații fără fond. Tot ce am primit în trecut a fost din partea lui Relu, fostul partener și fratele lui Florin. Am avut o relație de 10 ani cu el și nu are nicio treabă cu ce a spus în emisiune. Pentru că nu am vrut să fiu persoană publică, am decis să acționez în instanță, nu la televizor”, a spus Simona, în cadrul unei emisiuni TV.