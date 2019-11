Brigitte Pastramă a luat-o pe urmele Anamariei Prodan. A purtat o rochie complet transparentă la o gală importantă

Competiție între Anamaria Prodan și Brigitte Patramă? Proba rochiilor transparente arată care vedetă este cea mai apreciată. Una peste alta, soția lui Reghe a fost prima care a surprins pe toată lumea de la un eveniment cu o rochie prin care i se vedea doar lenjeria. Cum arată vestimentația soției lui Florin Pastramă?

Brigitte Pastramă a luat-o pe urmele Aneimaria Prodan! Fie că este sau nu o competiție între cele două, fanii au comparat din prima aparițiile vedetelor. Dacă Ana nu a dat greș cu alegerea curajoasă pe care a făcut-o, același lucru s-a întâmplat și cu Brigitte. Aceasta s-a dichisit cum se cuvine și și-a făcut apariția la Luxury Party alături de soțul său.

Cu toate că bruneta a obișnuit deja cu gusturile sale fine și extrem de costisitoare, puțini s-au așteptat la o asemenea apariție din partea ei. Preocupată mereu de cum arată, Brigitte nu a avut nicio grijă în ceea ce privește vestimentația prea transparentă. Parcă sculptată din cap până-n picioare, soția lui Florin a fost îndelung admirată de toți cei prezenți la eveniment. Anamaria Prodan a demonstrat, în aceeași rochie, la petrecerea Viva, că vârsta e doar o cifră, iar că statutul de mamă a trei copii nu a făcut-o să se îngrijească mai puțin. Ana are 46 de ani, dar arată impecabil. Trupul extrem de frumos care se putea remarca ușor de sub rochia de dantelă și voal a impresionat toți invitații de la petrecerea anului.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”

Anamaria Prodan