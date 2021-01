Brigitte Pastramă a luat o nouă decizie majoră. De ce și-a făcut o nouă operație estetică

Brigitte Pastramă nu ezită să apeleze la medicii esteticieni ori de câte ori are ocazia. Vedeta a suferit de-a lungul timpului mai multe astfel de intervenții estetice, însă acestea nu au fost aprobate de fiecare dată de urmăritorii ei.

Brigitte Pastramă a apelat la medicul estetician de peste 20 de ori. Vedeta vrea să scape de orice complex, așadar, a mers împreună cu Florin Pastramă să-și facă o nouă intervenție pentru a-și ridica buza superioară.

Se pare că nici Robert, fiul lui Brigitte Pastramă, nu a fost prea încântat de noua operație estetică a mamei sale, care a întrebat-o de ce a făcut acest lucru.

În urmă cu aproximativ 4 ani, Brigitte Pastramă susținea că este mulțumită de cum arată și nu voia să mai apeleze la medicul estetician. Cu toate acestea, numărul intervențiilor estetice a trecut de 20 acum.

”Sunt mulțumită cum arăt acum și nu doresc să mai fac alte intervenții chirurgicale. Nici la buze nu mai vreau să-mi fac nimic pentru că nu se poate mai mult de atât(…). Acum mă simt bine în pielea mea, dar nu pot să fiu falsă și să spun că nu mi-am făcut foarte multe lucruri. De obicei am de făcut foarte multe lucruri și atunci încerc să substitui lipsa de mișcare cu niște mici intervenții.

Câte operații estetice mi-am făcut? Am implant mamar, la sâni, am implant de sprâncene, am o reconstrucție musculară la nivelul fetei din cauza bioalcamidei pe care o aveam și un transfer de grăsime. Sunt destule. Eu am 40 de ani peste câteva luni, consider că e frumos să arăți tânăr și dacă poți să faci aceste mici artificii, de ce nu? ”, spunea la acea vreme Brigitte, potrivit wowbiz.ro.