Breaking News. Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj, cea mai drastică pedeapsă. Mai are o cale de atac

Simona Halep a primit verdictul în cazul de dopaj. Aceasta a fost suspendată patru ani. Sportiva noastră a fost depistată pozitiv la US Open 2022. Suspendarea va expira pe 6 iunie 2026, când va avea 35 de ani. Tenismena poate face recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Simona Halep a fost informată pe 7 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv la US Open, cu Roxadustat, substanță interzisă în tenisul profesionist, iar de atunci este suspendată provizoriu. După trei amânări, sportiva a fost audiată pe 28 și 29 iunie la Londra, la tribunalul Sport Resolutions, unde și-a susținut nevinovăția și a explicat că nu a luat nicio subsatanță interzisă cu bună știință.

După două luni și jumătate, Simona Halep a aflat verdictul în cazul de dopaj în care e implicată din octombrie 2022. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) anunță că fostul lider mondial a fost suspendat timp de patru ani, pedeapsa maximă, una dintre cele mai mari suspendări din istoria recentă a sportului.

Romanian tennis player Simona Halep has been suspended for a period of four years following breaches of the Tennis Anti-Doping Program.https://t.co/dO3PdIruyF pic.twitter.com/cLRU7EhkjY

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 12, 2023