Simona Halep distrusă de ITIA, care se spală pe mâini în cazul de dopaj. „L’Equipe“ publică o informație în premieră

În pragul împlinirii vârstei de 32 de ani, Simona Halep se confruntă cu o aniversare tristă, pierzându-și locul în clasamentul mondial WTA. Acest declin brusc se datorează pierderii tuturor punctelor acumulate în turneele din 2022, astfel că, jucătoarea constănțeancă a dispărut din ierarhia tenisului feminin de top. Ce declarații a făcut ITIA pentru jurnaliștii „L’Equipe“ în devafoarea Simonei?

Simona Halep și-a pierdut ultimele puncte din turneele anterioare

Ternismena română a părăsit ultima dată terenul de tenis la US Open 2022, în primul tur, pe data de 29 august, unde mai avea 10 puncte în cont. Cu toate acestea, punctele au fost reduse la zero în urma ultimei actualizări a clasamentului WTA după US Open 2023.

Această lovitură dureroasă pentru Simona Halep, de a fi eliminată total din clasamentul WTA după 16 ani, este rezultatul amânării rezolvării cazului său de dopaj, care a implicat-o într-o controversă care persistă de mai mult timp. Aceasta a ridicat semne de întrebare cu privire la tratamentul său în comparație cu cazul de dopaj al altor jucătoare celebre, precum Maria Șarapova, reieșind că este total neîndreptățită.

În rarele intervenții în care a vorbit despre situația sa, Simona Halep a criticat Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA), acuzând-o de amânarea repetată a audierilor în cazul său. Într-un final, aceste audieri au avut loc la Londra, pe 28 și 29 iunie, iar acum se așteaptă verdictul tribunalului independent ”Sport Resolutions”.

Această situație a stârnit o reacție puternică în comunitatea tenisului, astfel că mulți jucători și oficiali au contestat ITIA pentru amânarea verdictului. În urma campaniei online inițiate de franțuzoaica Alize Cornet (33 de ani, 79 WTA) pentru a o ajuta pe SImona Halep, jurnaliștii „L’Equipe“ au chestionat ITIA pe tema amânării verdictului în cazul Halep.

Din păcate, reprezentanții Agenției nu s-au lăsat intimidați de presiunea mediatică apărută în jurul acestui subiect, astfel că, s-au ”spălat pe mâini”, plasând această responsabilitate în curtea vecinului, respectiv tribunalul indepenedent, ”Sport Resolutions”.

”Noi așteptăm decizia tribunalului independent. ITIA nu are nici cea mai mică idee despre data la care va fi dat verdictul.”, au declarat oficialii ITIA pentru jurnaliștii publicației franceze „L’Equipe“

Alize Cornet a lansat campania ”Dreptate pentru Simona Halep”

Jucătoarea de tenis franceză Alize Cornet, locul 79 în clasamentul WTA, a inițiat o campanie online puternică pentru a susține cauza Simonei Halep (locul 31 în WTA) în cazul său de dopaj și pentru a cere un verdict rapid și drept. Sub hashtagul ”#DreptatePentruSimona”, Cornet a îndemnat comunitatea tenisului să se unească și să ceară claritate și dreptate.

Pe platforma de socializare Twitter, Alize Cornet a declarat: „Oameni buni, haideți să ne unim forțele. S-a ajuns prea departe și deja a trecut mult prea mult timp. Lumea tenisului vrea doar ce e drept. Noi toți vrem #DreptatePentruSimona.”

În urma apelului făcut de Alize Cornet, sute de oameni din întreaga lume s-au alăturat cauzei, cerând un verdict clar și rapid în cazul Simonei Halep. Mesajele lor au subliniat nevoia de justiție și transparență: