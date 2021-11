Botoșani, la un pas de un veritabil dezastru ecologic. Lichidul rezultat din gunoaie riscă să polueze pânza freatică

Depozitul ecologic de la Botoșani a ajuns o adevărata bombă ecologică. Investiția care a costat 11 milioane de euro este la un pas de a produce un dezastru ecologic. Peste 10.000 de metri cubi de levigat se pot scurge în pânza freatică din cauza unor alunecări de teren.

Depozitul se află la Stăuceni și este format din mai multe module și celule pentru procesarea și depozitarea deșeurilor. A fost construit în anul 2016 și este dotat cu aparatură modernă. Problema este că o alunecare de teren riscă să rupă barajul de la bazinul cu levigat.

Acesta este un lichid care provine de la deșeuri care conțin foarte multe substanțe ce pot avea un impact negativ asupra mediului. În prezent se află 10.000 de metri cubi de levigat. În mod normal, ar trebui să fie undeva la 2-3.000 de metri cubi.

Firma care se ocupă de administrarea gropii de gunoi a fost notificată de mai multe ori. Cantitatea mare de levigat s-a strâns deoarece nu a funcționat stația de tratare. Acolo se regăsesc cantități și din anul 2017, care nu au fost tratate.

Situația este gravă, întrucât în zonă există și o problemă cu apa. În cazul în care toxinele ajung în pânza freatică, fântânile ar putea fi compromise. Garda de Mediu știe de problemele de la depozitul ecologic și au cerut adoptarea unor măsuri până la data de 31 decembrie.

„Aceste riscuri noi le-am semnalat încă de acum un an, când au fost stabilite în sarcina operatorului 13 măsuri, printre care inclusiv cea a unui studiu geo, să vedem dacă nu sunt alunecări de teren. Şi ceea ce am avut noi suspiciune un an de zile s-a confirmat”, adaugă şefa Gărzii de Mediu.