Boris Johnson este infectat cu coronavirus. Ce decizie a luat medicul lui după ce s-a aflat diagnosticul

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este infectat cu coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de el, pe Twitter. Ce decizie a luat medicul lui după ce s-a aflat diagnosticul.

Boris Johnson se număra printre politicienii care refuzau să creadă în pericolul pandemiei cauzate de COVID-19, ba chiar recomandând, inițial, infectarea în masă pentru imunizarea populației. La scurt timp, prim-ministrul britanic a făcut o întoarcere de 180 de grade și a pus Marea Britanie în blocaj pentru a stopa răspândirea noului coronavirus, abandonând controversata abordare a ”imunizării în turmă”, ”intrând în rândul lumii” și urmând exemplul Europei continentale.

Renunțarea la nesăbuita-i idee a venit în urma avertismentelor oamenilor de știință care au susținut că un sfert de milion de oameni vor muri într-o ”epidemie catastrofală” de coronavirus. Mesajul a venit de la cercetătorii care modelează modul în care boala s-ar răspândi. Oamenii de știință de la Imperial College Londra au realizat pentru prima dată amploarea problemei din China și au evaluat trei planuri:

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020