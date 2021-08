Bob Dylan se confruntă cu acuzații grave. Ar fi drogat și agresat o fetiță în vârstă de 12 ani

Bob Dylan se confruntă cu acuzații grave, iar fanii celebrului cântăreț sunt șocați de cele auzite. Starul internațional ar fi drogat și violat o fetiță în vârstă de 12 ani. Cum și când s-a petrecut totul?

Bob Dylan, acuzații grave: ar fi drogat și abuzat o fetiță de 12 ani. Detalii din caz

Celebrul muzician Bob Dylan a fost acuzat că a drogat și agresat sexual o fetiță în vârstă de 12 ani. Faptele s-ar fi petrecut în anul 1965, arată informațiile din cadrul unui proces care a fost deschis în cursul săptămânii trecute la New York.

În documentele depuse la Curtea Supremă vineri se arată că solistul s-a împrietenit cu fata (inițiale J.C.) în luna mai a lui 1965. Bărbatul ar fi „stabilit o legătură emoţională” cu J.C. pentru „a-i reduce inhibiţiile, cu scopul de a o abuza sexual, ceea ce a făcut”, se arată în documente.

În acte mai este precizat și faptul că Dylan s-a folosit de droguri, alcool și amenințări cu violență fizică „lăsând-o cu cicatrici emoţionale şi afectată psihic până în ziua de astăzi”. Un purtător de cuvânt din partea starului a spus într-o declarație acordată NBC News că: „Acuzaţia veche de 56 de ani este falsă şi va fi apărată puternic”.

Unul dintre avocații care o reprezintă pe J.C a comentat: „Nimic altceva decât plângerea vorbeşte de la sine şi vom dovedi acuzaţiile în faţa unei curţi de judecată”. Conform documentelor, J.C tocmai împlinise vârsta de 12 ani și chiar în acea perioadă au avut loc mai multe episoade de abuz în apartamentul lui Dylan din celebrul hotel Chelsea din Manhattan.

Femeia a suferit de depresie, anxietate și alte efecte ale abuzului, mai arată documentele. Daunele dolicitate de presupusa victimă nu sunt cunoscute la moment.

Carieră

Robert Allen Zimmerman, sub numele de scenă Bob Dylan, a vândut peste 125 de milioane de albume la nivel mondial pe durata întregii cariere de peste șase decenii. De asemenea, starul a primit premiul Nobel pentru Literatură în anul 2016, devenind primul compozitor din istorie recompensat cu această distincție.

