Boala neștiută pe care o are Bianca Drăgușanu. Suferă de 10 ani din cauza asta

De ce boală suferă celebra Bianca Drăgușanu? Fosta prezentatoare de televiziune se confruntă cu această problemă de 10 ani. Creatoarea de modă vine cu mai multe detalii despre cauza care i-a adus această suferință.

De ce boală suferă Bianca Drăgușanu?

Bianca Drăgușanu se numără printre cele mai frumoase, dorite și mediatizate femei din România, iar pentru că faima o dă afară din casă este pe cât posibil de transparentă când vine vorba de viața ei.

Fanii au foarte multe curiozități despre ea, iar fosta asistentă păcătoasă le satisface. Cu toate că se afișează mai mereu cu zâmbetul pe buze, există și în viața sa sincope care o fac să se întristeze.

Mai exact, medicii i-au pus diagnosticul în urmă cu zece ani – diabet. Aceasta a fost nevoită de multe ori să facă injecții cu insulină pentru a se calma în urma crizelor. Diva a declarat în urmă cu puțin timp faptul că trebuie să aibă mare grijă de ea pentru că altfel boala se poate agrava.

Bianca a mai povestit că boala s-a declanșat în urma problemelor multe din cauza poveștilor de dragoste eșuate și controversate și a suferințelor prin care a mai dat în viață. Aceasta susține că pune totul la suflet și că asta îi creează o suferință enormă. Cu toate astea, vedeta a mărturisit în repetate rânduri că nu poate să schimbe această trăsătură a sa.

„Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc, mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. În urmă cu aproape trei ani am descoperit, în urma unor analize, că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă, nu am voie să mă enervez şi trebuie să ţin regim alimentar stric”, a mai detaliat fosta prezentatoare de televiziune.

”De foarte multe ori când am avut crize a trebuit să fac insulină. Încă nu sunt dependentă, dar mai am numai un pas. Dacă nu am grijă de mine, medicii m-au avertizat că boala se poate agrava foarte repede.

