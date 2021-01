Boala grea cu care Cristi Borcea se chinuie de 20 de ani. O are de la o femeie

Acum este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, însă Cristi Borcea a trecut și prin momente mai grele în viață. Fostul acționar la Dinamo a povestit despre o boală cu care se chinuie de aproximativ 20 de ani.

Au trecut mai bine de 10 ani de când fosta soție a omului de afaceri, Mihaela Borcea declara pentru presa din România că, în urma unor analize la sânge, celor doi li s-a găsit o cantitate mare de mercur în organism. Potrivit fostei soții a lui Cristi Borcea, medicii de la Viena, unde au făcut analizele, au spus că nivelul mercurului era de două ori mai mare față de cel normal.

“Medicii de la Viena mi-au spus că am nivelul de mercur de nouă ori mai mare decât normalul, iar cel de aluminiu de două ori. Am văzut cu stupoare că toate organele erau afectate: inima, creier, sângele era otrăvit – adică mă duceam clar pe un drum de pe care nu mă mai întorceam”, dezvăluia atunci Mihaela Borcea.

Ulterior, cei doi foști soți au mers la o clinică din Statele Unite pentru mai multe analize. La acea vreme începeau problemele cu legea pentru Cristi Borcea. Astfel, au apărut zvonuri precum că otrăvirea celor doi era doar o născocire.

Invitat în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Cristi Borcea a povestit prin ce a trecut și cât de mult l-a afectat mercurul din organism. De asemenea, omul de afaceri este de părere că o femeie i-a făcut asta.

”Și în momentul de față iau tratament pentru mercur. Am fost peste tot nu numai în America. În 2011, am fost achitat în dosar, nu condamnat. Nu aveam de ce să spun asta. Cu mercurul mă chinui de 20 de ani, sigur, așa zic eu, una pe care am făcut-o să sufere, i-am distrus tinerețea, viitorul, ceva, m-o fi ”executat”, pentru că altfel nu pot să-mi explic” a spus Cristi Borcea.