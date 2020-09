Boala fatală pe care 1 din 50 de oameni o are. Semnalul de alarmă tras de specialiști pentru populație

Specialiștii români trag un semnal de alarmă înfiorător. Pe parcursul vieții, unul din 50 de oameni va dezvolta o formă a unei boli fatale ce ocupă loc fruntaș în clasamentul mondial al mortalității. Care sunt primele semne ce trebuie să te trimită urgent la medic.

Avertismentul specialiștilor. Care este boala fatală pe care 1 din 50 de oameni o are

Reprezentanții Societății Române de Hematologie, Asociației Bolnavilor cu Limfoame și Roche România atrag atenția asupra unei realități îngrijorătoare. Aproximativ una din 50 de persoane va dezvolta, în decursul vieții, o formă de limfom non- Hodgkin, adică o formă de cancer al celulelor sângelui. Limfoamele sunt tumori ale sistemului limfatic. Ele se pot forma oriune în corp, datorită faptului că întregu organism uman este traversat de sistemul limfatic.

În prezent, în întreaga lume, trăiesc peste 1,5 milioane de oameni diagnosticați cu limfom. An de an, alte 600.000 de cazuri noi sunt depistate. Limfoamele sunt de două mari categorii: limfom Hodgkin și limfom non- Hodgkin, denumit și LNH. Al doua categorie este cel mai răspândit, reprezentând aproximativ 80% din totalul cazurilor descoperite. În România sunt diagnosticate, în medie, 1.400 de cazuri de LNH. Jumătate dintre pacienți pierd lupta cu boala.

Care sunt primele simptome ale bolii?

„LNH este un cancer agresiv care adesea nu prezintă simptome, cel puţin nu imediat. Cele mai frecvente simptome ale limfomului non-Hodgkin (LNH) sunt umflăturile nedureroase la nivelul gâtului, axilei şi în zona inghinală. Pot să apară şi o serie de alte simptome, inclusiv stare generală de rău, însă aceste simptome ale LNH pot fi atribuite şi altor cauze. De aceea, diagnosticul este foarte important atunci când medicul va decide dacă suferiţi de LNH”, a declarat Prof. Dr. Anca Lupu, Şef disciplina Hematologie-Spitalul Clinic Colţea, Preşedinte Societatea Româna de Hematologie, citată de Hotnews.

În ciuda faptului că, în majoritatea cazurilor, limfoamele se dezvoltă la pacienți cu vârstă mai înaintată, vârstă medie fiind de aproximativ 65 de ani, boala poate apărea și la adulți mai tineri, dar și la copii. Este mai frecvent întâlnită la bărbați. Din nefericire, speciașiltii nu au reușit nici acum să descopere o cauză a apariției limfomului.

„Din nefericire, nu se cunoaşte cauza apariţiei limfomului non-Hodgkin. Nu există dovezi că LNH este ereditar, de aceea nu există riscuri mai mari ca membrii familiei unui pacient cu LNH să dezvolte această boală în comparaţie cu alte persoane. De asemenea, spre deosebire de alte tipuri de cancer, nu se corelează cu stilul de viaţă sau cu fumatul. Limfoamele non-Hodgkin sunt mai frecvente la persoanele cu un sistem imunitar slăbit, cum ar fi cele care primesc un transplant sau care dezvoltă o infecţie severă, cel mai adesea virală, precum infecţia cu virus HIV sau VEB sau persoanele cu un sistem imunitar scăzut, din mai multe motive medicale”, a adaugat Conf. Dr. Horia Bumbea, medic primar hematologie clinică, Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti.

Cum se tratează limfomul?

Tratamentul limfoamelor este stabilit întotdeauna în funcție de evouția bolii – lentă sau agresivă. În cele mai multe cazuri, acesta constă în imunoterapie asociată cu alte terapii țintite, precum chimioterapia. Uneori, medicii aleg și radioterapia asociată acestor terapii.