Boala care a împiedicat-o pe Simona Țăranu să devină mamă: “În martie repet analizele și sper că lucrurile merg din ce în ce mai bine” VIDEO EXCLUSIV

Simona Țăranu, prezentatoarea jurnalului de sport de la Digi 24, a resimțit pe propria piele efectele pandemiei. Vedeta TV a fost diagnosticată în urmă cu trei ani cu o boală autoimună, care a împiedicat-o să devină mamă. Știrista a urmat conștiincioasă toți pașii indicați de medic, a ieșit de sub tratament și așteaptă cu nerăbdare luna viitoare, când va efectua un set de investigații, în urma cărora va afla dacă a scăpat de problemele de sănătate.

Simona Țăranu: “Încerc să nu mă mai gândesc și să nu mă mai stresez pe tema asta”

Simona Țăranu trăiește o frumoase poveste de dragoste cu un bărbat din Piatra Neamț, care i-a devenit soț în 2015, când s-au căsătorit la Verona. Un an mai târziu, îndrăgostiții au făcut cununia religioasă în țară. Își doresc să își mărească familia în viitorul apropiat? “Da și nu”, ne-a spus ea.

În prezent, planurile legate de mărirea familiei sunt incerte, întrucât vedeta a descoperit o problemă medicală în urmă cu 3 ani, când a ajuns la medic nu pentru un control de rutină, ci pentru a descoperi cauza stărilor de rău cu care se confrunta de ceva vreme.

“Am avut o problemă de sănătate, o boală autoimună, nu am scăpat în totalitate, am ieșit de pe tratament, dar în continuare sunt sub observație, asta m-a împiedicat să devin mamă. Dumnezeu le știe și cumva le ordonează, încerc să nu mă mai gândesc și să nu mă mai stresez pe tema asta”, a declarat, pentru Playtech Știri, Simona Țăranu.

Simona Țăranu: “Poate a fost un stres pe care eu nu l-am conștientizat, dar organismul a reacționat”

Prezentatoarea știrilor sportive de la Digi 24 s-a supus unor analize amănunțite, ale căror valori au indicat faptul că este ceva în neregulă.

“Nu mă simțeam bine, aveam pulsul foarte mărit, mi-am făcut un set de analize și acolo am descoperit că am această boală autoimună. În familie nu sunt boli autoimune. Foarte multă muncă, stres, nu pot să-mi dau seama ce a declanșat. Eu am descoperit-o cumva în luna mai în 2020 și medicul mi-a zis cumva că ea s-a declanșat cu 3 -4 luni înainte, așadar să zic atunci când s-a declanșat pandemia. Poate a fost și un atac de panică, poate a fost un stres pe care eu nu l-am conștientizat, dar organismul a reacționat”, a povestit, pentru Playtech Știri, Simona Țăranu despre cauza posibilă care a dus la acest dezechilibru apărut în corpul ei.

Fără tratament, dar sub observație

Vedeta TV a urmat cu conștiinciozitate tratamentul prescris de medic și și-a păstrat optimismul în ceea ce privește sănătatea.

“Am luat tratament timp de doi ani de zile, am ieșit de sub tratament, dar sunt sub observație pentru că valorile încă nu sunt normale, dar mă simt foarte bine. În martie repet analizele și sper că lucrurile merg din ce în ce mai bine, eu așa mă simt”, ne-a spus știrista entuziasmată.

A reînceput să facă sport

Semn că viața ei reintră pe un făgaș normal, Simona Țăranu și-a reluat obiceiul de a face mișcare.

“Într-adevăr și sportul m-a ajutat, pentru că atunci când s-a declanșat boala nu puteam să fac mișcare, pulsul era foarte mare și nu aveam voie să fac mișcare. Aveam un stil de viață mai haotic, dar acum cumva am început să renunț la zahăr, să mănânc mai sănătos, să nu mai îngreunez digestia și să fac sport, să fac mișcare, cât de puțin contează foarte mult”, a adăugat prezentatoarea știrilor sportive de la Digi 24.

Video: Daniel Bălan