Alimentul pe care Simona Țăranu nu îl consumă deloc. Secretul vedetei Digi pentru o siluetă perfectă

Simona Țăranu a venit cu detalii despre stilul ei de viață pentru doamnele care o urmăresc. Multe dintre acestea o întreabă des pe rețelele de socializare care sunt trucurile care o ajută să se mențină în formă. Vedeta Digi a mărturisit care este alimentul la care a renunțat deja de o bună perioadă pentru o dietă alimentară fantastică. „Încerc să mă țin cât pot. Mănânc la evenimente”, a subliniat vedeta.

Prezentatoarea știrilor sportive de la Digi a dezvăluit cum reușește să se mențină într-o formă de invidiat. Aceasta este des întrebată de doamnele și domnișoarele care o urmăresc despre trucurile pe care le folosește pentru o siluetă de vis.

Vedeta a mărturisit că are o alimentație echilibrată, din care de 10 ani lipsește un anumit lucru. Mai exact, moderatoarea nu mai consumă carne deloc, detaliu pe care fanii l-au văzut în postările sale din mediul online. Mai mult decât atât, Simona Țăranu a subliniat că nu ia nicio masă după orele 18:00 și petrece mult timp în sala de fitness improvizată acasă.

Simona Țăranu a urmat cursurile Colegiului Național Petru Rareș din Piatra Neamț, ulterior s-a mutat în Capitală, unde a terminat Cinematografie și Televiziune la Universitatea Media. Jurnalista celebră a mărturisit că i-a fost foarte greu în primii ani de adaptare în București, mai cu seamă și în noua carieră.

,,Am ajuns la Digi, n-a fost ușor. Înainte am ajuns la o altă televiziune, mult mai mare pe atunci, m-am dus modest îmbrăcată. Mi-am luat o cămășuță, o pereche de blugi, niște pantofi fără toc, mi-am prins părul. Am dat o probă, nu știam ce caut acolo, pentru că au venit fete foarte frumoase, înalte, cu rochițe, poșete.

Când mă uitam, am zis că efectiv sunt fata de la țară. Am dat proba, m-am dus la redactorul-șef, m-a chemat în birou, și mi-a zis: Îmi pare rău că ești profi, dar nu ești sexy”, a mărturisit vedeta în cadrul podcast-ului lui Adrian Artene.