Blestemul Sfintei Cuvioase Parascheva de care puţini credincioşi au habar. Ce trebuie să ştii dacă ajungi la moaşte

La data de 14 octombrie are loc una dintre cele mai mari și importante sărbători religioase. An de an, la această dată este sărbătorită Sfânta Parascheva, pentru care oameni din toată lumea vin în pelerinaj. Puţini sunt, însă, cei care cunosc blestemul de 380 de ani al veşmintelor Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi.

Care este blestemul Sfintei Parascheva

Sfânta Parascheva este una dintre cele mai mari sfinte din religia noastră. An de an, o mulțime de credincioși vin la Iași ca să se roage la moaștele acesteia cu ocazia zilei în care este sărbătorită. Puțini știu, însă, ce secret ascunde trupul Cuvioasei.

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse la Iaşi în anul 1641. Pentru a preveni orice posibilitate de separare a acestora, domnitorul Vasile Lupu și Mitropolitul Varlaam le-au închis sub un sigiliu, și de atunci nu au mai fost dezvelite.

Cu toate acestea, în fiecare an, pe data de 14 octombrie, se desfăşoară o ceremonie discretă în care doar câţiva preoţi participă pentru a schimba veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Veşmântul care nu este înlăturat niciodată de pe trupul sfânt are un sigiliu pe care este înscris un blestem rostit de domnitorul Vasile Lupu şi de Mitropolitul Varlaam: „Fie blestemat cel care va împrăştia Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva”.

Ce se întâmplă, an de an, cu moaștele Sfintei Parascheva

Trupul venerabilei Sfintei Cuvioase Parascheva din Iaşi este îmbrăcat în două straturi de veşminte, unul dintre ele fiind permanent, în timp ce celălalt este înlocuit în fiecare an. Unul dintre aceste veşminte ascunde blestemul strâns legat de domnitorul Vasile Lupu şi de Mitropolitul Varlaam.

După sărbătoarea dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, aceste veşminte sacre sunt donate unei mănăstiri care îi poartă numele şi hramul.

Moaștele Sfintei Parascheva de la Iași sunt înfășurate într-un giulgiu confecționat dintr-o pânză de in. Aceste veșminte variază în funcție de perioada liturgică.

Conform tradiției, veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași trebuie să fie schimbate de cinci ori pe parcursul unui an. Acest act liturgic este efectuat de un grup select de preoți care slujesc în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Cum ajută Sfânta Parascheva Femeile gravide

În această perioadă, toți oamenii trebuie să trăiască în smerenie, cu credință în suflet și bunătate. La pelerinaj merg credincioși de toate vârstele, categoriile sociale și chiar și femei însărcinate, care se roagă pentru o naștere perfectă, un bebeluș sănătos.

Pentru femeile însărcinate există chiar câteva sfaturi speciale. Sfânta Parascheva este recunoscută pentru ocrotirea ei, pentru grija pe care o are față de oameni și ajutorul pe care îl oferă.

Femeile aflate în perioada de sarcină ar trebui să evite efortul fizic intens în ziua dedicată Sfintei Parascheva și să se abțină de la activități precum spălarea și călcatul rufelor. De asemenea, nu trebuie să intre în scandaluri și să adreseze cuvinte răutăcioase la adresa altora.

Pentru a avea copii sănătoși, dar pentru a experimenta o naștere lipsită de dureri și pentru a oferi protecție nou-născutului împotriva tuturor problemelor și ghinionului, este indicat ca femeile însărcinate să săvârșească fapte bune și să ofere ajutor celor nevoiași, atât copiilor, cât și celor aflați în dificultate și suferință.

Lucruri neștiute despre Sfânta Parascheva

După ce a început să se apropie de Mântuitor, Sfânta Parascheva a descoperit adevăratul înțeles al bunătății și a împărțit toate hainele și averea sa săracilor. Această dăruire s-a repetat în diverse momente, ignorând mustrările părinților săi.

Cu o moștenire bogată de la părinți, Cuvioasa Parascheva și fratele său au ales să ofere partea lor săracilor, renunțând astfel la atracțiile lumii acesteia și retrăgându-se în singurătatea pustiului, pentru a trăi în sfințenie.

În noaptea de 26 spre 27 decembrie 1888, în paraclisul mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi, a avut loc un incendiu teribil, după ce catafalcul care adăpostea moaștele Cuvioasei Parascheva a fost cuprins de flăcări din cauza unui sfeșnic.

Argintul care învelea racla a fost topit de căldura puternică a incendiului, însă lemnul și sfintele moaște au rămas neatinse de distrugere, păstrându-și integritatea și sfințenia.