De ce sunt schimbate hainele Sfintei Parascheva de mai multe ori pe an. Detaliul de care creştinii habar nu aveau

Prăznuirea Sfintei Parascheva are loc pe 14 octombrie 2023. Credincioșii vizitează Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se închină Sfintei. Un detaliu asupra căruia au existat semne de întrebare este motivul pentru care hainele îi sunt schimbate. Răspunsul Părintelui Arhimandrit Constantin Chirilă.

Când și unde pot fi văzute moaștele Sfintei Parascheva

În fiecare an, pe data de 14 octombrie, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată un izvor de binecuvântare pentru oameni. Se spune că aduce sănătate trupească, dar și duhovnicească celor care cred în ea și o cheamă în ajutor prin rugăciune.

Fără îndoială, pe 14 octombrie 2023, mulți români vor merge la Catedrala Mitropolitană din Iași, acolo unde se pot vedea moaștele Sfintei Parascheva de mai bine de 350 de ani. Cinstirea sa nu se face doar în Moldova, ci și în Transilvania și Țara Românească, în bisericile ctitorite cu hramul Cuvioasa Parascheva.

În Moldova, Sfânta Cuvioasă Parascheva este cunoscută și drept Vinerea Mare, un simbol al unității ortodoxiei de pretutindeni, au explicat liderii spirituali din regiune.

De câte ori pe an se schimbă hainele Sfintei Parascheva

Credincioșii practicanți știu că hainele Sfintei Parascheva se schimbă de mai multe ori pe an. Înveşmântarea moaştelor are loc de cinci ori pe an, în cadrul unor ceremonii bine organizate, care se țin când Catedrala Mitropolitană din Iași este închisă, de regulă după ora 22:00.

Veșmintele sunt schimbate în următoarele perioade:

cu o seară înainte de pelerinajul Calea Sfinților;

după ziua hramului prăznuit în octombrie;

de Nașterea Domnului Iisus Hristos;

la începutul Postului Mare;

în ajunul Învierii Mântui­torului Iisus Hristos;

după Perioada sărbă­torilor închinate Învierii.

Motivul pentru care veșmintele Cuvioasei se schimbă

Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iași, a explicat care este motivul pentru care hainele Sfintei Cuvioase Parascheva trebuie să fie schimbate periodic, exceptând ceremonia de după hramul din octombrie, când veșmintele se și murdăresc.

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iași l-a citat pe Părintele Arhimandrit Constantin Chirilă, care a explicat tuturor credincioșilor ce se află în spatele schimbării veșmintelor.

„El amintea că la fel cum noi ne bucuram în copilărie de hainele pe care le primeam în dar de la părinţii noştri sau de la cei apropiaţi, așa se bucură şi Sfânta Parascheva de prinosul de mulţu­mire smerită pe care i-l aducem noi păcătoşii”, a spus Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan.

După ce veșmintele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt schimbate, aceasta este așezată în raclă, unde toți credincioșii I se pot închina, a explicat decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iași, potrivit Adevărul.ro.