Bill Gates rupe tăcerea despre Metaverse, universul online al lui Mark Zuckerberg. Ce efect va avea asupra omenirii

Lucrul în Metaverse s-ar putea întâmpla mult mai repede decât credem. Cofondatorul Microsoft și miliardarul Bill Gates prezice că majoritatea lucrătorilor își vor desfășura întâlnirile virtuale în metaverse în următorii doi sau trei ani.

Bill Gates prezice viitorul în Metaverse

Gates și-a împărtășit gândurile într-o postare de bilanț al anului, publicată pe site-ul său personal, spunând că întâlnirile noastre de lucru se vor muta în metavers în 2-3 ani. Cele prezentate de celebrul miliardar vin în contextul în care Mark Zuckerberg a anunțat lansarea unei noi companii bazate pe acest sistem.

„Prevăd că cele mai multe întâlniri virtuale vor trece de la grilele de imagini cu camere 2D – pe care eu le numesc modelul Hollywood Squares, deși știu că, probabil, sunt depășit – la metaverse, un spațiu 3D cu avatare digitale”, a scris Gates.

Gates a spus că adoptarea reuniunilor metaversale va fi lentă. Mulți oameni nu dispun de instrumentele necesare pentru a se cufunda complet în această experiență, cum ar fi ochelarii de realitate virtuală. Dar el și-a exprimat optimismul în ceea ce privește progresele realizate cu avatarurile tridimensionale și audio spațial pentru a-i ajuta pe utilizatori să se simtă mai conectați virtual.

Metaverse, o lume în care putem „trăi”

Metaverse este un tărâm digital care combină tehnologii precum VR, realitatea augmentată și video. Aici utilizatorii trăiesc într-un univers virtual. Susținătorii metaverse, inclusiv Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, consideră că metaverse ar putea înlocui internetul modern.

Metaverse trăiește un moment de glorie. Inventat în „Snow Crash”, romanul SF al lui Neal Stephenson din 1992, termenul se referă la o convergență a realității fizice, augmentate și virtuale într-un spațiu online comun.

La începutul lunii iulie, The New York Times a explorat modul în care companiile și produsele, inclusiv „Fortnite” de la Epic Games, „Roblox” și chiar „Animal Crossing: New Horizons” aveau din ce în ce mai multe elemente asemănătoare metaversului. CEO-ul Epic Games, Tim Sweeney, a discutat de mai multe luni despre dorința sa de a contribui la un metaverse.

Zuckerberg preconizează că principalele componente ale metaversului vor deveni mainstream în următorii cinci până la zece ani. La începutul acestui an, Meta, cunoscută anterior sub numele de Facebook, a introdus „Horizon Workrooms”, o aplicație VR în care oamenii se pot aduna în săli de lucru virtuale.

„Mai este ceva de lucru, dar ne apropiem de un prag în care tehnologia începe să reproducă cu adevărat experiența de a fi împreună la birou.”, a spus Gates, conform USA Today.

Mai multe companii au făcut pasul cel mare pentru a-și revendica participația. Microsoft folosește holograme și creează aplicații de realitate mixtă și extinsă. Deține, de asemenea, „Minecraft”, un joc pentru copii care s-a transformat în propriul său univers virtual. Între timp, o altă platformă îndrăgită de copii, „Roblox”, a încheiat parteneriate cu mai multe mărci, inclusiv Ralph Lauren, Gucci și Vans, pentru a aduce experiențe unice în metaverse.

Viitorul este acum

Interesul publicului pentru metaverse a explodat de când Zuckerberg l-a definit ca fiind „următoarea fază a internetului”. Acest sistem virtual îți extinde orizonturile. Îți poate oferi libertatea de a face tot ceea ce alegi, fie că este vorba de socializare, muncă, joacă, cumpărare, producție sau cunoașterea de noi locații și concepte.

Îți vei găsi locul în metaverse și te vei conecta cu alții prin intermediul unei identități virtuale care îți permite să te miști. Poți să vorbești și să acționezi independent. Veți avea control suprem asupra vieții voastre. Inclusiv posibilitatea de a deține proprietăți digitale în același mod în care ați deține proprietăți imobiliare.

Puteți chiar să construiți o proprietate, cum ar fi arta sau casele. Puteți să le-o oferiți altor participanți la metaverse în schimbul unor jetoane nefungibile (NFT) sau a altor forme de monedă. NFT-urile sunt un fel de obiecte de colecție și monede în joc.

Utilizatorii se angajează în sisteme de joc pentru a câștiga, schimbând mărfuri sau proprietăți virtuale pentru jetoane. Aceste jetoane digitale constituie pentru ei o economie virtuală. De asemenea, ei pot face schimb de criptograme din metaverse cu alte persoane sau le pot depune pentru a câștiga dobânzi sau alte obiecte de colecție.

Multe dintre cele mai populare platforme de jocuri din metaverse au deja propriile jetoane. Acestea pot fi folosite pentru o varietate de funcții sau pot fi schimbate pentru bani reali în criptomonede sau în numerar fiat.

NFT-uri și token-uri au crescut vertiginos

Multe NFT-uri și token-uri au crescut vertiginos în evaluare de la declarația lui Zuckerberg, iar îmbrățișarea cripto metaversului poate permite acum investitorilor să intre din timp în fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) pentru a se urca pe un val spre prosperitatea metaversului.

Pentru a trăi, a lucra și a vă juca într-o altă lume, veți avea nevoie de bani, pe care îi puteți obține cu criptomonede. Există diverse criptomonede, la fel cum există numeroase metaversuri. Cunoașterea diverselor alternative, a distincțiilor, precum și a beneficiilor și dezavantajelor fiecăreia dintre ele vă poate ajuta să faceți cea mai bună selecție de investiții pentru circumstanțele dumneavoastră.

TOP 3 Monede Metaversale

1. Axie Infinity (AXS)

Câteva dintre cele mai performante criptomonede din 2021 sunt Axie Infinity. Până acum, în acest an, a înregistrat o creștere uimitoare de peste 24.000% și a inspirat un val de jocuri similare. Axie sunt creaturi adorabile pe care jucătorii le pot crește, crește și lupta cu ele, precum și tranzacționa pe piețe.

Axie este un joc de tip play-to-earn, ceea ce înseamnă că utilizatorii primesc premii în criptograme care au valoare în lumea reală. Aceasta este o componentă a metaversului care a stârnit interes, în special chiar în timpul epidemiei. Oamenii din mai multe țări au descoperit că stimulentele din joc i-au ajutat să își acopere pierderile financiare legate de COVID.

2. Decentraland (MANA)

Acum, puteți explora Decentraland, un portal de mediu virtual 3D. Pentru a călători, tot ce aveți nevoie este un browser de internet și căști. Nici măcar nu trebuie să dețineți aceste criptomonede pentru a explora acest tărâm digital; puteți veni în calitate de vizitator. Jucătorii pot deține și extinde parcele de teren, pe care le pot plăti cu jetoane MANA.

Persoanele fizice pot folosi resursele oferite în joc pentru a construi spații sau opere de artă. De la labirinturi de temnițe antice până la cazinouri și cluburi de noapte, le-au făcut pe toate. Activitățile regulate includ totul, de la concerte la turnee de poker și spectacole.

3. Sandbox (SAND)

Jucătorii pot achiziționa proprietăți în Sandbox, similar cu Decentraland, pe care ar putea crea și împărtăși jocuri și activități. Cea mai semnificativă distincție este că universul său digital nu a fost încă lansat complet pentru populația generală. Sandbox, pe de altă parte, permite o mai mare personalizare și un accent mai mare pe crearea NFT.

Utilizatorii își pot crea propriile NFT-uri și jocuri, pe care le pot juca sau schimba ulterior. În ultimele săptămâni, Sandbox a lansat o serie de noi acorduri, inclusiv cu OpenSea, Snoop Dogg și The Walking Dead. De asemenea, aceasta a finalizat recent o rundă de finanțare de 93 de milioane de dolari.