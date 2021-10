Românul care a avut ocazia să îl întâlnească pe Mark Zuckerberg. Ce i-a spus fondatorul Facebook EXCLUSIV

Sebastian Dobrincu a devenit cel mai tânăr membru din clasamentul Forbes „30 under 30” (30 de milionari sub 30 de ani). Puțini sunt însă cei care știu că tânărul a scos mai multe piese cu Marius Moga

Născut la București și stabilit în Los Angeles, Sebastian Dobrincu a demonstrat de la o vârstă fragedă că este talentat și pasionat de tehnologie.

La numai 17 ani a fondat Storyheap, o platformă care a devenit lider de piață pe zona de social media content marketing.

Ulterior, și-a lansat și o carieră de antreprenr și cu expeiența acumulată a pus pe picioare Brandmates și Owlmetrics.

Astfel, în scurt timp, Sebastian Dobrincu, absolvent al Universității Stanford, unde a învățat despre inteligență artificială și modalitățile prin care roboții „învață” și se dezvoltă a devenit cel mai tânăr membru din clasamentul Forbes „30 under 30” (30 de milionari sub 30 de ani).

Mai puțin cunoscut este însă faptul că tânărul devenit milionar nu a renunțat la marele său hobby, muzica. Cântă extraordinar de bine, pentru el e un capriciu, un vis pe care probabil și l-a dorit din copilărie, un hobby. A lucrat cu Moga, iar ultimul single l-a scos cu Ioana Ignat.

Are relații de prietenie cu Moga, scoate câte o piesă, o promovează”, ne-a dezvăluit o persoană din anturajul acestuia.

În SUA, Sebastian Dobrincu a avut ocazia să-l întâlnească, printre alții, și pe Mark Zuckerberg, pe când avea doar 17 ani, înainte de a fi exmatriculat de la liceu, în România.

„Aveam 17 ani și cumva întâlnirea și discuția pe care am purtat-o cu Mark a venit ca un val de încredere în mine și ca o confirmare că ceea ce fac mă poate duce într-o traiectorie bună în viață și mai mult ca orice mi-a oferit încredere (…).

Am povestit eu dintr-o răsuflare toată povestea, evident m-a consiliat, m-a asigurat că atât timp cât imi urmez pasiunile, cu siguranță că se vor ivi oportunități, dar mai mult ca orice, faptul că am ajuns să primesc de la cineva pe care eu îl vedeam ca un idol, și acum este o persoană pe care o admir foarte mult, mi-a dat o încredere ca atunci când m-am întors în țară, de exemplu, nu mă mai durea așa tare când îmi spunea profesoara de geografie vorbe urâte, ținând cont că Mark Zuckerberg îmi spunea că ceea ce fac o să mă ducă pe o traiectorie ok în viață”, declara acesta într-un intreviu pentru Pro TV.