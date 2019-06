Bilanțul distrugerilor provocate de inundații arată cum scoate PSD țara din noroaie: Ministrul Apelor, împotmolit în mocirlă

Bilanțul distrugerilor provocate de ploile torențiale din ultimele zile îți arată că România nu e pregătită pentru niciun fenomen meteo extrem. Până și ministrul Apelor a rămas împotmolit în noroaiele din care PSD promitea că ne scoate.

Pe 3 și 4 iunie a fost prăpăd în anumite zone din țară. Ruperea de nori a cauzat inundații care au devastat mai multe localități din județul Galați, care este cel mai afectat de vremea deosebit de severă de la începutul primei luni de vară.

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Daneș, a rămas și el împotmolit în noroaiele din Galați, unde a mers să analizeze situația în care se află localnicii, pentru a ști ce fel de ajutoare le va oferi acestora. Nici nu e greu de analizat, pentru că se vede de la o poștă cât de gravă e situația. De fapt, probabil că și aceea a fost inundată.

Pe 4 iunie, ministrul a mers în comuna Corod, din județul Galați, unde a inspectat situația, dar a găsit inundații, după ce un pârâu a ieșit din matcă. În timpul vizitei, însă, una dintre mașinile convoiului guvernamental a rămas blocată în noroi. Daneș, împreună cu primarul localității și alți oameni de-ai locului l-au ajutat să scoată mașina din mocirlă.

La rândul lui, primarul din Corod s-a plâns ministrului de faptul că aproape în fiecare an e aceeași problemă, iar autoritățile centrale nu îi ajută deloc cu finanțe pentru a preveni inundațiile. Tot ce s-a făcut de zece ani încoace (timp în care au avut loc mereu inundații), a fost realizat din banii comunității.

„O mare parte din locuitorii comunei Corod pleacă în străinătate. Noi nu suntem capabili să le oferim o protecţie reală. Din păcate, am avut nenumărate intervenţii. În 2013 am avut două inundaţii de amploare pe care nu o să le uităm niciodată. Digul a fost făcut cu eforturi locale. Am primit sprijin de la Apele Române doar pentru a consolida nişte porţiuni ale digului. Pârâul Corozel are 7 kilometri lungime doar în Corod şi noi nu avem voie să intervenim pe cursurile de apă. Cei de la Apele Române ar trebui să o facă, dar noi am făcut, de pomană, numeroase intervenţii”, a spus primarul comunei Corod, Vasile Cârjeu, conform Digi24.