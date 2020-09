Bianca Pop a răbufnit în fața polițiștilor. Jigniri ca la ușa cortului

Bianca Pop a apărut din ce în ce mai des în presă, datorită scandalurilor și nu numai. După ce s-a aflat că ar fi fost drogată și violată, acum diva a decis să meagă la poliție.

Cei de la SpyNews a au afat că în cursul acestei dimineți, Bianca Pop a decis să meargă la poliție, în urma scandalului în care a fost implicată. Fosta ispită a decis să-și facă dreptate, după ce un cunoscut ar fi violat-o și drogat-o.

Sursele celor de la SpyNews spun că odată ajunsă la secție, oamenii legii nu au fost deloc cooperanți. Aceleași surse spun că Bianca a făcut un adevărat scandal în secția de poliție și a amenințat că nu se va opri aici.

Ieri presa a fost luată pe sus de dezvăluirile fostei ispite. Bianca Pop vorbea despre faptul că ar fi fost sechestrată, drogată și violată. Dvia a povestit că evenimentele s-au întâmplat în urmă cu câteva zile.

„Am 2 zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă. Adică nu vreau să plec acasă, vreau să plec la IML, vreau să fac analizeze de droguri pentru că am fost drogată. Chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta”, a declarat Bianca Pop.