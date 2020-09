Bianca Pop, drogată și violată?! Ispita a ajuns de urgență la spital

Bianca Pop, fostă ispită în cadrul emisiunii Insula Iubirii, ar fi fost drogată și violată. Vedeta a necesitat imediat îngrijiri medicale și a fost dusă de urgență la spital cu salvarea.

Bianca Pop a fost implicată într-un scandal monstru. Diva a trecut prin momente de coșmar, fiind drogată și violată, iar acum s-a hotărât să dezvăluie tot ce s-a întâmplat. Bianca Pop a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, miercuri dimineață. Bianca Pop susține că un cunoscut de-al său ar fi drogat-o, iar apoi a abuzat de ea.

Cadrele medicale de pe ambulanța sosită de urgență au hotărât să o transporte imediat la spital, pentru a o ține sub observație. Astfel, Bianca Pop a fost luată cu salvarea miercuri dimineață, după ce i s-ar fi dat să consume substanțe interzise. Vedeta spune că s-a simțit foarte rău, după ce a fost drogată pentru prima dată în viața ei și a avut nevoie de intervenția medicilor.

Starea de sănătate a vedetei a îngrijorat echipajul de pe ambulanță, care a hotărât să o ducă imediat la spital. Bianca Pop a declarat că nu a avut prea multă grijă de ea în ultimele zile și a neglijat mesele regulate, iar lipsa hranei și a somnului și-au spus cuvântul.

Astfel, aflată într-o situație delicată, frumoasa brunetă a apelat la ajutorul salvatorilor. Aflată în mașina de salvare, ambulanțierii i-au făcut toate verificările de moment și au constatat că tensiunea vedetei era prea mare, așa că nu au mai stat pe gânduri și au pornit în viteză spre spital.

Vedeta a trăit o experiență traumatizantă după ce a fost drogată fără să știe de un cunoscut, iar apoi susține că a fost violată. Bianca Pop le-a spus medicilor că ea niciodată nu ar consuma droguri, iar acum totul s-a întâmplat fără știința ei.

De asemenea, Bianca Pop a transmis un mesaj prin care spune că vrea să-și facă toate analizele pentru depistarea drogurilor din organism, iar cine i-a adus necazul acesta să fie tras la răspundere.

„Am 2 zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă.

Adică nu vreau să plec acasă, vreau să plec la IML, vreau să fac analizeze de droguri pentru că am fost drogată. Chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta”, a declarat Bianca Pop.