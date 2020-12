Bianca Drăgușanu și turcul ei au dat cărțile pe față. Ce au spus și despre Alex Bodi

Bianca Drăgușanu pare să nu fie de acord cu ideea de „și la bine și la greu”. Alex Bodi este în arest și riscă să petreacă foarte mult timp după gratii. Astfel că Bianca Drăgușanu pare gata să se reorienteze, iar alesul inimii ar fi turcul Cengiz Şıklaroğlu. Acesta din urmă s-a prezentat în fața jurnaliștilor din România, timp în care Bianca Drăgușanu era chiar în locuința sa.

Ce a impresionat-o pe Bianca Drăgușanu la Cengiz Şıklaroğlu. Detalii incredibile din vila afaceristului turc

De altfel, inclusiv uriașa vilă a milionarului turc este una plină de obiecte foarte scumpe, dar cu siguranță crează și multe controverse. Pentru că Şıklaroğlu are o adevărată Grădină Zoologică. Excentricul Cengiz Şıklaroğlu are în vila sa, printre altele, o leoaică, un flamingo, un vultur, pești exotici, și chiar și un rechin. Care locuiește singur într-un acvariu pentru că a mâncat restul peștilor, un piton, o anaconda, peste 1.000 de porumbei de curse, mai mulți cai, câini, etc.

„În primul rând vă mulţumesc pentru că aţi venit. Sunt un om normal. Sunt cerchez, nu sunt turc, dar am venit în turcia. Sunt un om de afaceri. Dar noi avem reguli. În ceea ce priveşte viaţa mea, da, toată lumea spune că este viaţă de gangster. Dar nu este viaţa unui gangster! Este viaţa unui bărbat adevărat”, este prima replică a lui Cengiz Şıklaroğlu din cadrul interviului acordat pentru Antena Stars, conform Spynews.

Cengiz Şıklaroğlu a vorbit și despre întâlnirea pe care a avut-o cu Alex Bodi. O întâlnire despre care s-a crezut că a fost una în care au ieșit scântei. Dar omul de afaceri turc spune că lucrurile nu au stat deloc așa.

„Da, stătea acolo cu prietenii mei. Şi apoi a spus că vrea pace. Dar asta nu este important pentru mine”, a explicat acesta. Iar apoi a spus că „Bianca este o româncă periculoasă, o femeie diferită”. Apoi a evitat să spună concret ce simte pentru frumoasa blondă și care este relația dintre ei: „Oh, o întrebare aşa de grea! Atât de greu e…”.

Bianca Drăgușanu a avut și ea doar cuvinte de laudă la adresa lui Cengiz Şıklaroğlu: „Și azi când am venit aici, a fost la fel. Bun, vorbeşte foarte politicos, foarte calm. Este diferit”.