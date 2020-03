Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, scandal la notar, în ziua divorțului! Nu s-au mai ferit și au dat-o pe față

Divorț cu peripeții între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi! Controversele și situațiile limită care i-au urmărit de-a lungul relației i-au însoțit și la notar. Ce s-a întâmplat în ziua în care s-au decis să semneze actele de divorț?

Divorț cu scântei! Ce s-a întâmplat la notar între Drăgușanu și Bodi?

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au spus adio definitiv! Azi, 10 martie, au decis ca după multe despărțiri și împăcări să-și spună adio. Dacă relația lor a fost una tumultoasă, nimeni nu se aștepta ca divorțul să fie altfel. Cei doi s-au prezentat la notar și s-au hotărât să semneze odată pentru totdeauna actele oficiale care îi despart. Toate bune și frumoase până când omul de afaceri s-a trezit cu telefonul aruncat pe geam.

Câteva momente mai târziu, Bodi i-a luat mobilul și a recurs la același gest. Blondina a ieșit extrem de nervoasă din cabinetul notarial mărturisindu-le jurnaliștilor că fostul ei soț i-a smuls telefonul din mână și i l-a aruncat. „Mi-a luat telefonul!”, a spus designer-ul. Întrebată dacă nu cumva s-a grăbit cu mariajul, ea a spus clar: „Da, m-am grăbit.” Înainte ca mașina în care se afla să plece a susținut că va rămâne prietenă cu omul de afaceri, arată spynews.ro.

„Am așteptări prea mari”

Amintim că fosta soție a lui Victor Slav a susținut, în urmă cu doar câteva zile, că își dorește să fie „o femeie cu care consideră că orice bărbat are motive să se mândrească. Ideea este că eu sunt un om foarte mândru de mine şi de realizările mele, nu ma ce să-mi reproşez din niciun punct de vedere. Mai ales în relaţia pe care o am cu actualul meu soţ. Consider că merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau. Am aşteptări prea mari!”.