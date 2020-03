Andreea Tonciu, concurentă la ”Bravo, ai stil Celebrities”, își atrage antipatii după ieșirea de zilele precedente, în care s-a filmat alături de Bianca Drăgușanu. Au apărut reacții nu pentru că cele două au stat la aceeași masă, ci pentru că fosta soție a lui Victor Slav le-a numit pe adversarele prietenei sale ”sorcove”. Cum a reacționat bruneta după ce a fost trasă la răspundere de colegele sale de platou?

Bianca Drăgușanu și Andreea Tonciu sunt prietene, iar recent cele două au ieșit la o cafea împreună. După întâlnirea lor, Drăgușanu a făcut un story pe care l-a postat pe Instagram. Fosta prezentatoare TV le-a numit pe adversarele amicei sale ”sorcove”, iar dezvăluirea a ajuns în mijlocul concurentelor datorită Ralucăi Tănase, care a primit înregistrarea video de la admiratorii ei. Astfel, ediția precedentă a show-ului cu și despre modă a fost marcată de ieșirea lui Tonciu.

Întrebată de Ilinca Vandici, gazda emisiunii, dacă i se pare lipsă de respect că Andreea a repostat pe Instagramul ei mesajul trimis de Bianca la adresa concurentelor, Raluca a declarat că s-a simțit doar amuzată. Pe de cealaltă parte, Andreea a susținut că prietena sa nu a făcut o jignire, motivând că sorcova ”e ceva foarte frumos”, completând cu faptul că acest cuvânt există în DEX.

Este strict părerea Biancăi. Râd …că nu sunt celebritate. Eu sunt o persoană care nu mă consider o vedetă, Ilinca. Mă consider o persoană, care plac publicului pentru felul meu de a fi și pentru nebunia pe care o am. Eu nu sunt dansatoare, eu nu sunt cântăreață, nu sunt nimic… Sunt o simplă fată, femeie”, a spus Andreea în cadrul emisiunii de la Kanal D.