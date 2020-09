Bianca Drăgușanu, replică acidă pentru Adelina Pestrițu? “Terminați cu vrăjelile astea”

Macel Pavel, Adriana Trandafir, Andreea Esca, Adelina Pestrițu și Irina Loghin sunt doar câteva dintre vedetele din România care au fost diagnosticate pozitiv cu virusul covid-19. Coronavirus a făcut victime și la Hollywood; Tom Hanks a fost primul care a anunțat că el și soția lui, Rita Wilson, au fost testați pozitiv cu SARS-CoV-2. Și starul din serialul ”Game of Thrones”, Kristofer Hivju și soția lui au anunțat pe conturile personale de Instagram că au fost confirmați cu noul coronavirus. Deși toate aceste cazuri au demonstrat că boala nu ocolește pe nimeni, s-a luat în calcul și o oarecare bișniță, în care persoanele publice, cel puțin din țara noastră, care au contactat acest virus, să pretindă că ar fi infectate pentru bani. Bianca Drăgușanu, în schimb, nu ”s-ar vinde” pentru asta, spune chiar ea, afirmând că ar fi putut să profite de situația mai puțin plăcută în care se află acum, din punct de vedere medical, pentru a spune că are coronavirus contra unei sume de bani.

Bianca Drăgușanu, despre noul coronavirus. Replică acidă către Pestrițu: „Altceva n-o să am niciodată pe bani”

Bianca Drăgușanu a declarat pe Instagram că prezintă semne de răceală, luată de la fiica sa, Sofia. În acest context, a susținut că este ”mare trend printre vedete” să sufere de această boală. „Sunt răcită, cred, dar altceva n-o să am niciodată…pe nicio sumă”, a concluzionat aceasta.

„Mă încearcă o răceală, mă ustură gâtul. Responsabilă pentru această situație este fiica mea, Sofia, și, pentru că se poartă printre vedete această situație cu corona, sunt curioasă dacă apare vreo ofertă și să-mi zică cineva că, vezi Doamne, să mă fi prins și pe mine corona! E un mare trend printre vedete. La ora 03:00 au corona și se vindecă în trei zile, ca prin minune, și apar iar pe sticlă”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul său de socializare.

„Termină mafioții campania și alegerile și o să vedeți vor restricții”

„Sunt răcită cred, dar altceva n-o să am niciodată, pe nicio sumă. Nu există o sumă de bani pentru care, dacă aș răci, să mint poporul cu televizorul și să spun că am corona sau altceva. Terminați cu vrăjelile astea. Nu există!”, a completat ea.

De asemenea, blondina a atins și alt subiect: criza sanitară, în paralel cu politica: „Cred că v-ați dat seama că vor termina mafioții ăștia cu campaniile și alegerile lor și apoi o să vedeți voi restricții. Deci, după ce se termină cu votul, o să vezi tu cum iese virusul pe străzi înainte de 12 noaptea. Iese de la 3, 4 ziua, că așa e el, virus din ăla șmecher”, a spus ea, pe un ton ironic.