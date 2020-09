Bianca Drăgușanu rupe tăcerea! De ce a sărit în brațele milionarului turc, de fapt, după despărțirea de Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a vorbit pentru prima dată despre escapada imediată după finele relației cu Bodi. De ce blondina a sărit imediat în brațele milionarului turc? Ce s-a întâmplat în acea perioadă cu fosta prezentatoare de televiziune?

Oamenii care o știu pe Bianca Drăgușanu deja nu se mai așteaptă la nimic. Aceasta a spus încă o dată că se desparte definitiv de Alex Bodi, dar soartea i-a readus din nou împreună. Șirul despărțirilor și împăcărilor este deja dat uitării, pentru că telenovela se așteaptă ca din clipă în clipă să continue cu intriga – o nouă despărțire sau un nou scandal între actualii amorezi. Acum, Bianca Drăgușanu a dat cu subsemnatul când a venit vorba despre un scenariu aparte – escapada alături de milionarul turc.

Diva a sărit de urgență în brațele afaceristului la foarte scurtă vreme de la declarațiile care arătau că e pentru ultima oară când cei doi foști soți vor mai avea de aface. Chiar fosta asistentă de televiziune a mărturisit că a fost o imaturitate din partea ei gestul său și că din capul locului consideră totul ca fiind o greșeală. Milionarul turc a fost implicat în povestea cu scântei a celebrului cuplu doar pe post de un plus de intrigă, pentru ca blondina să-l facă gelos pe actualul iubit.

”Ce am făcut acum am făcut expres pentru el, contră, nimic mai mult. Sincer îmi pare rău că am procedat așa, nu trebuia să procedez așa, m-am comportat imatur din punctul meu de vedere. N-am făcut niciodată chestia asta, a fost o copilărie, o imaturitate din partea mea. Evident suntem dependenți unul de celălalt, pe sentimente reale! Tot timpul acționez și fac ceea ce cred și în ceea ce cred”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Antena Stars)