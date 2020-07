Cum arată acum fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav. Ce mare s-a făcut Sofia

După ce Bianca s-a căsătorit cu Victor Slav, în 2016 venea pe lume micuța Sofia, care acum are 4 anișori. Din păcate relația celor doi nu a mai mers și au decis să divorțeze, iar micuța Sofia a locuit și locuiește și acum cu bunica ei, la Deva.

Micuța Sofia a ajuns o adevărată domnișoară, frumoasă semănând leit cu tatăl ei, Victor Slav. La cei patru anișori fetița încă locuiește cu bunica ei, la Deva, datorită faptului că mama, Bianca Drăgușanu este foarte ocupată, la fel fiind și Victor, chiar dacă suntem în situația actuală, de criză.

Multă lume, după divorțul celor doi, și-a pus întrebarea care este noua relația a celor doi, mai ales că între ei este acum și un copil, micuța Natalia Sofia, dar Bianca a anticipat acest lucru și, anul trecut, într-un interviu în presă, a povestit despre cum stau lucrurile între ea și Victor Slav.

„Eu și Victor suntem în relaţii bune. Chiar dacă ne-am despărţit, am rămas prieteni. Sofia, fetiţa noastră, are deja o personalitate foarte puternică şi ne mândrim amândoi cu asta. Îşi alege singură rochiţele, cred că deja ştie ce vrea. Am văzut că îi place să stea foarte mult timp pe scenă, lucru care mă bucură”, a povestit Bianca Drăgușanu.