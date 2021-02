De ce își vinde Bianca Drăgușanu mașinile de lux. Decizia uluitoare a vedetei

„Viața mea este perfectă. Am o energie bună și pot schimba tot ce vreau”, declara Bianca Drăgușanu într-un interviu recent pentru Kanal D. Inclusiv mașina, ar fi continuarea, căci diva își vinde automobilele, unul dintre ele cu foarte puțini kilometri străbătuți, pentru a-și cumpăra mașina visurilor ei.

Bianca Drăgușanu își vinde mașinile de lux. „Confortul meu pleacă de la lux. Eu îmi permit”

„Unul dintre prietenii mei cei mai buni se ocupă deja de vânzarea mașinilor mele. Eu, la mine unde stau acum, am doar două locuri de parcare. Săptămâna trecută eram aproape să iau a treia mașină, dar pentru că ce să o iau că eu sunt doar un om? Atunci, am acest Bentley pe care vreau să-l vând, din 2016, cu 80.000 de euro și 80.000 de kilometri. Mai am și Mercedesul ăsta CLE Coupe 2021, cu 3000 de kilometri, că l-am luat în ianuarie. Vreau să le vând pe amândouă pentru că vreau să-mi iau o mașină mult mai tare și mult mai scumpă”, a povestit Bianca Drăgușanu la ”Teo Show”.

Motivul?

„Confortul. Eu mă iubesc pe mine foarte tare. Eu sunt foarte importantă în viața mea. De la mine pleacă tot. Dacă eu sunt fericită să conduc o mașină care are sclipici și piele albă, steluțe și înăuntru e cu bej, atunci, confortul meu pleacă de la lux. Eu îmi permit. Așa am zis să le vând pe astea două, mai pun o mică diferență și iau alta. Asta e viața pe care îmi place să o trăiesc. Dar, având în vedere că în momentul de față am tot – sănătate, copilul îmi este bine – de ce să nu mă răsfăț?

Până la urmă, pentru ce am muncit. Am avut ani de zile când eram aici, eram colege, când veneam luni și plecam sâmbătă acasă și mai filmam și duminica Revelionul. Am avut trei ani în care am muncit de luni până duminică, despre ce vorbim?”, a completat ea.

Secretul blondinei: nu citește ziarele

„Eu am niște secrete în ceea ce privește chestia asta. În momentul în care simt că sunt bombardată cuenergie negativă și lucruri care nu mă caracterizează, sistemul meu de apărare mă face să nu fiu curioasă la nicio chestie din afară”, a dezvăluit diva.