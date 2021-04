Bianca Drăgușanu, nemulțumită de noul ei nas. Blonda e tristă: ”Mamă, cum e! Aproape rât!”

Bianca Drăgușanu a făcut noi declarații după ce și-a făcut ultima intervenție la nivelul nasului. Este ea mulțumită au ba? Se pare că frumoasa vedetă este nemulțumită că nasul ei nu se mai dezumflă, comparându-l chiar cu un ”rât”.

Mai mult decât atât, aceasta a decis să-și pună un filtru de elf pe chip, pe rețelele de socializare, ca să nu i se vadă imperfecțiunile pe care le are în prezent. Și chiar și-a comparat nasul cu un ”rât” de porc.

”Mamă, cum e nasul! Aproape rât! Ai înnebunit? Elf cu rât? Cine a mai văzut? M-a mâncat în c**, cum s-ar zice, că puteam să stau naiba cu nasul meu, dar mie mi se părea ca am o cireșică în vârful nasului și am vrut să scap de ea și acum am ditamai nasul de rât. Sper să se dezumfle cât mai repede că nu mai rezist.”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.