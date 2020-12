Bianca Drăgușanu, momente cumplite. Prin ce a trecut: ‘M-au trădat’

Bianca Drăgușanu a făcut bilanțul anului 2020, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Vedeta a vorbit despre cele mai recente întâmplări nefericite din viața sa, despărțirea de Alex Bodi și dezamăgirile provocate de foști prieteni.

Bianca Drăgușanu, durerile din spatele vieții aparent perfecte

„Am trecut printr-o perioadă a vieţii mele mai puţin fericită. În momentul de faţă consider că am trecut peste aceste încercări. Dumnezeu a făcut lucrurile în aşa fel încât să îmi ştiu priorităţile din viaţa mea: fetiţa mea, afacerea, familia şi prietenii. Sunt fericită şi aşa mă trezesc de o lună de zile. Nu am ştiut că pot duce atât de mult, că pot ierta atât de mult. Nu am ştiut că sunt capabilă să ajung într-o situaţie din care să nu găsesc ieşirea. Am simţit că sunt neputincioasă”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Diva a mai povestit și că atunci când avea cea mai mare nevoie de spijin emoțional, a rămas aproape singură, fiind trădată de prieteni. „Din grupul meu de 15 prieteni, doar 4 au rămas. Restul s-au autoeliminat. Mai mult de jumătate m-au trădat, s-au lăsat vânduţi. Sunt mult mai selectivă cu oamenii. Eu am dat a doua şansă tuturor. Pot să iert absolut orice. Asta am învăţat anul acesta. Am crezut că nu pot ierta minciuna şi trădarea. Ceea ce nu este ok. Acum am anumite principii peste care nu voi mai trece. Nu sunt un om perfect”, a mai spus blondina.

Visează să poarte din nou rochia de mireasă

Cât despre iubire, Bianca fiind cunoscută pentru pasiunea cu care trăiește, vedeta este convinsă că a treia căsnicie va fi cu noroc. Mai mult, aceasta visează deja la momentul când o să îmbrace din nou rochia de mireasă.

„Cred că al treilea mariaj va fi cu noroc şi pentru totdeauna. Momentan nu există nimeni în viaţa mea, dar există persoane care mă curtează. Sunt o femeie singură, dar care nu este disponibilă. Sunt o fire romantică. Bărbatul din viaţa mea trebuie să fie mai puternic decât mine. În relaţiile mele, eu am fost cea care a decis, iar ei nu au avut puterea de a-şi asuma. În prima căsnicie, când s-au consumat sentimentele, ne-am despărţit. Eu ştiu ce vreau de la viaţă. Am lăsat în urmă tot ce nu mă mai caracteriza.

Am avut nevoie de Dumnezeu să îmi trimită o întâmplare care să mă scape de ceea ce nu mă caracteriza. Nu am crezut niciodată în împăcările dintre mine şi Alex Bodi. M-am amăgit singură. Prezentul meu nu se va mai amesteca cu trecutul meu. Anumite contexte nu te fac să te simţi foarte confortabil. Prezentul meu nu are legătură cu trecutul şi nu o să se mai repete. Am pretenţii de la mine. Nu am nimic de demonstrat nimănui. Trebuie să fiu cea mai bună variantă a mea pentru copilul meu, prietenii mei şi familia mea”, a concluzionat Bianca Drăgușanu.