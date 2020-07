Bianca Drăgușanu, imagini neașteptate de la mare. Are vizieră mai scumpă decât salariile multor români

Bianca Drăgușanu, show de zile mari pe litoralul românesc. Cum și-a făcut apariția blondina și cu ce piese vestimentare a rupt gura târgului?

Doar nu este diva supremă degeaba! Bianca a ajuns recent în presa străină după ce a recunoscut că are serios în plan să-și facă popria școală de dive. Fosta prezentatoare de televiziune susține că a învățat în timp să aibă mereu o apariție fără egal, cu make-up-ul perfect și cu obiecte vestimentare de lux care să o scoată și mai tare în evidență. La fel ca cele mai multe vedete de la noi, cum restricțiile s-au mai relaxat a dat fuguța la mare. Bianca și Bodi s-au relaxat pe litoral în weekend-ul acesta, în compania unor prieteni și apropiați.

Nu de o prea lungă perioadă, blondina a trecut pragul cabinetului medicului estetician pentru un fund mai bombat pentru care se zvonește că ar fi plătit în jur de 5.000 de euro. Aceasta era deja bronzată, avea un costum de baie roz care mergea perfect cu pielea-i deja închisă, și-a luat o vizieră de la celebrul brand Dior care costă în jur de 365 de euro care să o protejeze de soare și a venit la ea doar cu o geantă de la Louis Vuitton, care este preferată printre vedetele de la noi și nu numai.

„Peste 5 ani mă mai văd cu doi copii, și copiii pe care o să-i am o să aibă sigur ochii verzi sau albaștri, pentru că îmi doresc foarte tare. Numai de asta vreau să fac copii, ca să fie cu ochii mei, înțelegi? Și cred că voi fi și mai bine decât acum, dar ne auzim peste 5 ani, nu e problemă! Sper să pot să îmi deschid niște magazine prin țară, prin mall-urile noastre. În diaspora am câteva, mai exact în 12 țări, iar următorul stadiu e să îmi deschid magazine pe aici cu business-urile pe care deja le am. Deocamdată funcționează online”

Bianca Drăgușanu (Sursa: ciao.ro)