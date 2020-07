Veste incredibilă în TV. Brigitte Pastramă i-a luat fața Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu, asuprită de bruneta care de o vreme acaparează ziarele de scandal! Brigitte și Pastramă i-au suflat un proiect care ar fi putut să o propulseze de-a dreptul pe blondină.

Rivalitatea dintre cele mai mari dive de la noi stă să înceapă. Cele două sunt unele din cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Mereu au avut viața expusă, mereu au tins să exagereze, mereu asumate, foarte extrovertite și dornice de atenția celor din jur. Bianca și Brigitte nu au fost niciodată prietene, deși asemănările lor arată că ar fi putut fi chiar la cataramă. Povestea spumoasă dintre Florin Pastramă și fosta soție a lui Ilie Năstase a părut mult mai interesantă decât însăși telenovela românescă scrisă de Bodi și Bianca.

Tumultul din relația brunetei cu fostul concurent de la Ferma a atras atenția unui post de televiziune renumit care ar vrea ca în curând românii care iubesc neprevăzutul și tensiunile să se bucure de imagini cu celebrii soți în cadrul unui reality-show, arată cancan.ro. Se pare că producătorii unei televiziuni și-au întors privirea către Brigitte și Florin după ce nu s-ar fi înțeles cu fosta prezentatoare și iubitul său afaceritst. Sursa citată mai arată și că negocierile dintre cele două părți sunt deja înaintate, iar primele episoade sunt pe cale să înceapă.

„Eu am mai sunat-o pe mama mea zilele astea să mă ajute, să îmi dea măcar lucrurile din cameră. Mi-a zis să îl sun pe Florin, l-am sunat, dar nu mi-a mai răspuns. Probabil el voia să îmi răspundă, dar mama i-a zis să nu o facă, să mai râdă de mine. Aveam momente când cerșeam un leu să îmi iau și eu o sticlă de apă sau ceva de mâncare. Mai era o bancă pe care voiam să dorm, dar acolo am fost cu Ilie Năstase și Brigitte și mi-a fost rușine. Acum am datorii multe, pe care le voi plăti cu banii de pe moștenire”

Robert Sfăt, fiul Brigittei Pastramă (Sursa: XNS)