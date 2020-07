Câte costume de baie își ia în bagaj Bianca Drăgușanu când pleacă la mare. Nimeni din România nu mai face așa ceva

Bianca Drăgușanu a acordat recent un interviu în care a vorbit despre ea și fetița sa, despre relația cu Victor Slav, dar și despre proiectele profesionale.

Câte costume de baie își ia în bagaj Bianca Drăgușanu când pleacă la mare

Bianca Drăgușanu este o femeie independentă și determinată. Este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și are și un copil superb. Aceasta a fost recent la mare, în compania lui Alex Bodi, iar un amănunt i-a șocat pe toți. Iată câte costume de baie își pune în bagaj Bianca Drăgușanu atunci când pleacă la mare.

”Jumătate de valiză e plină cu costume de baie, am zile când schimb și 3 pe zi. Nu am doar costumele de baie, este tot outfitul întreg, adică șlapi, bentiță pentru păr și o rochiță de voal care se pune pe deasupra și trebuie să se potrivească cu costumul. Am foarte, foarte multe costume de baie. Cunosc o singură persoană care are mai multe chestii de baie decât mine, o singură persoană și e bărbat. E ceva de două ori mai mult decât mine, Alex!”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Click!.

E mulțumită de ceea ce are

Spune că nu îi lipsește nimic momentan și că se declară mulțumită de tot ce are. Este curtată și de televiziuni, iar din toamnă s-aar prea putea să o revedem pe micul ecran. Cât despre bărbatul de lângă ea, acesta trebuie să întrunească anumite calități clare:

”Ce calități? Să aibă tot ce sunt eu. Eu sunt o fire agitată, foate corectă, foarte loială, foarte ambițioasă, foarte perseverentă, foarte independentă, toate cu foarte, știi? Și atunci el trebuie să fie de două ori foarte, foarte, foarte extra-mega. Bărbatul de lângă mine întotdeauna va întruni aceste calități și va sta lângă mine atât timp cât merită și cât îndeplinește aceste calități. Bineînțeles că trebuie să avem un numitor comun și să ne dorim aceleași lucruri. Pentru mine contează foarte mult respectul, fidelitatea, contează să fie atent, contează să fie afectuos, este foarte important să fie inteligent, e foarte important ca bărbatul de lângă mine să mă facă să mă simt protejată, să mă simt cea mai importantă, cea mai frumoasă, cea mai dorită, cea mai cea. Și la Beyonce, fanul ei numărul 1 este soțul ei, Jay-Z. Așa e și la mine, soțul meu trebuie să fie în primul rând prietenul meu cel mai bun, fanul meu și criticul meu cel mai aspru, pentru că doar așa putem da randament împreună!”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.

Fiica ei, Natalia Sofia, îi calcă deja pe urme și o imită pe mama ei în oglindă. De altfel, a fost și ea la mare, cu Bianca. ”Sofia face 4 ani și merge la mare de când avea 3 luni, deci este cum ar fi al patrulea an în care am venit cu ea la mare. Ne-am întors deja la București, dar urmează să mai vină la mare încă o tură cu tatăl ei, după care mai merge o dată cu mine și cu Alex”, a declarat Bianca Drăgușanu.