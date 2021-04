Bianca Drăgușanu îl atacă pe Alex Bodi după despărțirea de Daria. Ce a transmis blonda

Alex Bodi și Daria Radionova s-au despărțit, după ce ei au vorbit despre planurile de nuntă și părea că se iubesc mai mult ca niciodată.

Acum, Bianca Drăgușanu a reacționat la despărțirea fostului ei soț de rusoaică, transmițând un mesaj subtil.

Ea a postat pe pagina de Instagram mesajul: ”Timpul descoperă adevărul. Karma”.

Daria Radionova a confirmat despărțirea de Alex Bodi, spunând că relația cu el a fost „un iad”. Cu toate astea, rusoaica spune că îi dorește afaceristului numai bine și speră să își încheie cât mai curând problemele cu legea.

Ea a mai spus că Bianca Drăgușanu a avut dreptate în legătură cu Bodi și că abia acum o înțelege.

”A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt foarte recunoscătoare că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg. Da, am văzut că a început să urmărească o altă femeie, dar, din păcate, nu îl urmărește înapoi, ce păcat. Indiferent cine va fi următoarea, nu mă va deranja. Îi doresc doar bine în viață și problemele sale să se termine și să fie fericit. El a spus că am venit ca înger în viața lui … corect, dar îngerii nu trăiesc în Iad, de aceea am plecat.”, a spus Daria Radionova pentru Spynews.ro.