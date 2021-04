Daria Radionova îi dă dreptate Biancăi Drăgușanu. De ce s-a despărțit de Alex Bodi

Deși din discursul amândurora nimic nu prevestea că cei doi s-ar putea separa, cel puțin în viitorul apropiat, pare că declarațiile de dragoste pe care Alex Bodi și Daria Radionova și le-au făcut pe sticlă au fost mai mult de moment. Rusoaica a ajuns la aceeași concluzie pe care a strigat-o și Bianca Drăgușanu după despărțirea de afacerist. „Oamenii nu se schimbă. A avut dreptate cu tot ce a spus despre el.”

Daria și Alex Bodi s-au despărțit și s-au împăcate în nenumărate rânduri, iar când părea că apele s-au mai liniștit, s-au despărțit din nou. Dacă în urmă cu aproape o lună se zvonea că femeia și-a făcut bagajele și a părăsit vila din Tunari a lui Alex Bodi, acum, acestea s-au concretizat. Motivul despărțirii ar fi fost gelozia. Se zvonește că separarea a pornit de la faptul că Bodi începuse să-i aprecieze insistent postările Mădălinei Ghenea, lucru care ar fi deranjat-o pe iubită.

După ce afaceristul a dezvăluit, în urmă cu câteva zile, că este din nou singur, Daria a revenit cu partea ei de adevăr. Aceasta susține că a fost acuzată de fostul partener că nu îl bagă în seamă în mediul online și refuză să mai posteze imagini care au legătură cu ei.

„Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut Întrebări și răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură.

El m-a insultat între orele 12:00-5: 30, din cauza acestui număr de social media. De atunci, am avut întotdeauna conflicte similare … Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită. Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public!”, este mesajul publicat de Daria pe Instagram.