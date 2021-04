Alex Bodi, reacție dură după acuzele Dariei Radionova. Nu a avut nicio jenă

Probleme uriașe în paradisul unuia din cele mai controversate foste cupluri din showbiz-ul românesc. Alex Bodi vine cu o reacție extrem de dură după acuzele incredibile lansate în spațiul public de către nimeni alta decât Daria Rradionova. Ce spune celebrul afacerist despre situația în care se află?

Iată că s-a întâmplat și inevitabilul, deși se zvonea că în curând va avea loc una din cele mai așteptate nunți din showbiz-ul românesc! Tânăra fostă iubită a afaceristului a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre despărțirea de acesta. Milionarul nu a trecut cu vederea cele spuse, așa că a reacționat pe măsură prin cadrul unui mesaj pe rețelele de socializare.

Cei doi și-au spus adio de curând, iar imediat au început să apară vorbele grele din partea amândurora. După ce tânăra a dezvăluit că nu este o persoană care să își afișeze atât de mult viața amoroasă, bărbatul vine cu varianta lui de poveste alături de o comparație foarte sugestivă.

„Când vrei să conduci o mașină puternică, dar nu ești în stare să o controlezi, faci accident… apoi fugi la mama și plângi, spunând că mașina a fost de vină! La fel se întâmplă și în unele relații”, a scris vedeta. Acest lucru traducându-se prin faptul că rusoaica nu a știut să managerieze un bărbat ca el.

„A fost o lecție dificilă în viața mea și sunt foarte recunoscătoare că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că oamenii nu se schimbă și abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg. Da, am văzut că a început să urmărească o altă femeie, dar, din păcate, nu îl urmărește înapoi, ce păcat. Indiferent cine va fi următoarea, nu mă va deranja. Îi doresc doar bine în viață și problemele sale să se termine și să fie fericit. El a spus că am venit ca înger în viața lui … corect, dar îngerii nu trăiesc în Iad, de aceea am plecat”

Daria Radionova (Sursa: Spynews.ro)