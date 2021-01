Bianca Drăgușanu i-a dat replica iubitei lui Alex Bodi. Mesajele vulgare ale vedetei

Bianca Drăgușanu vine cu replica pentru Daria Radionova. Ce a spus diva după mărturiile recente ale iubitei lui Alex Bodi? Fanii ei sunt șocați de abordarea fostei prezentatoare de televiziune.

Bianca Drăgușanu i-a declarat război iubitei fostului soț în mediul online. Aceasta este prima discuție în care se alătură cele două de când controversatul afacerist a ajuns în vizoul autorităților. Multă lume a crezut că povestea de dragoste cu încă soțul Claudiei Pătrășcanu o va face să șteargă totul cu buretele și să nu se mai implice în trecut.

Chiar la orele 02:00 fostă asistentă păcătoasă a postat câteva mesaje șocante pe Instagram în care o ironiza pe actuala parteneră a lui Alex Bodi. “Vedeta Diaria!”, a scris iubita lui Gabi Bădălău pe una din imagini.

La polul opus se află Daria, care a fost întrebată recent de jurnaliștii de la cancan.ro dacă are vreun mesaj de transmis acesteia. Tânăra a evitat să ofere orice fel de mărturii care ar putea să iște un scandal, dar se pare că tot nu s-a putut evita un nou război al divelor de la noi.

“Nu am niciun mesaj de trimis acestei femei. Viața ei nu mă interesează și nu mă deranjează. A spus multe lucruri rele despre mine și a încercat intenționat să mă doboare. Nu voi face asta, la rândul meu. Ea știe cine este și nu trebuie să amintesc eu nimănui”, a răspuns fata din Republica Moldova.

„În primul rând, despre cine vorbim? Este comic și amuzant! Vorbim despre niște persoane care vorbesc despre mine că să se scrie despre ele. Ce părere să am despre o femeie care a fost amantă fostului meu soț din luna feb 2020. Mi se pare penibil cum o persoana care a trăit pe ascuns cu un bărbat căsătorit mai bine de jumătate de an să deșchidă gura și să se pretindă ceva ce nu a fost nu este și nu vă fi. Nu-mi doresc asocierea cu aceste personaje penibile. Îmi este mila de ea și aceasta comedie penibila nu este circul meu. În favoarea ei ar fi fost bine să tacă, nu se agate că o lipitoare de numele meu că să apară la tv sau în ziar. Eu sunt Bianca Drăgușanu de peste 14 ani de carieră și proiecte în tv. Eu apar pe numele meu și datorita numelui meu. Restul că și ciupercile după ploaie. Repet, nu mi doresc asocierea cu niste pers cu care nu am tagențe”

Bianca Drăgușanu (Sursa: fanatik.ro)