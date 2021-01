Bianca Drăgușanu, achiziție spectaculoasă de 300.000 de euro. De unde a avut atâția bani

Biancăi Drăgușanu îi merg lucrurile foarte bine. Aceasta se bucură de afaceri roditoare, are o fiică superbă ce-i aduce zilnic zâmbetul pe față și acum trăiește din nou fiorii dragostei. Vedeta și-a făcut un nou cadou de lux în valoare de 300.000 de euro. De unde vin banii cu care se răsfață zilnic?

Bianca Drăgușanu revine cu achizițiile spectaculoase. Ce și-a cumpărat în valoare de 300.000 de euro? De unde a avut bani?

Soarele a venit clar pe strada Biancăi Drăgușanu! Controversata vedetă de la noi a făcut din nou o achiziție cu care i-a surprins din nou pe fani. Aceasta ar putea să facă invidios orice iubitor de mașini de lux, pentru că recent a mai adăugat o astfel de bijuterie la mica sa colecție.

Mai exact, fosta asistentă păcătoasă și-a luat un Rolls Royce alb pe exterior și camel pe interior. Blondina mai are în posesie și un Mercedes, are bijuterii scumpe și ultimele obiecte vestimentare și accesorii ale celor mai cunoscute case de modă din lume.

De unde a avut bani?

Chiar fosta prezentatoare de televiziune a spus că obrazul fin cu cheltuială se ține. Numai 10.000 de euro este grădinița pe care o frecventează micuța sa. Se pare că afacerea cu haine care e în continuă dezvoltare și pe care vrea să o mute cât mai repede în Dubai ar fi mina de aur.

”Rochii de eveniment casula, adica am fost si am tras concluzia ca nu aveam de unde sa cumparam rochii turnate, asa ca vreau butic cu croitor in el” a spus Bianca la Showblitz.

”Eu vreau să deschid o ”școală de dive”. Eu așa sunt tot timpul: aranjată, machiată. Așa îmi place să fiu, pentru că țin la statutul de persoană publică. Așa sunt indiferent că merg la plajă, la sală, stau cu copilul sau duc gunoiul. Eu în 15 minute sunt gata cu totul. De miercurea viitoare începem cursurile la ”școala de dive. O să explic ce am promis: instagram, like-uri, viața reală, frumusețea”, a declarat fosta blondă a lui Bote.