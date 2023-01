Bianca Drăgușanu, răbufnire la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Mă terorizează și mă hărțuiește” EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu, actuala iubită a lui Gabi Bădălău, susține, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că fosta lui soție, Claudia Pătrășcanu, nu îi lasă, nici acum, după doi ani, să-și trăiască în liniște povestea de dragoste. Bianca a dorit să facă pace cu rivala ei, însă Claudia continuă să îi trimită sms-uri dureroase fostului soț.

După o liniște aparentă, în care cele două anunțau că au făcut pace, războiul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu ia amploare. Fosta asistentă TV a luat foc după ce artista a lansat mai multe acuzații la adresa ei, printre care și faptul că umbla cu Gabi Bădălău înainte ca acesta să divorțeze oficial.

În replică, blondina a spus că de mai bine de doi ani este hărțuită și terorizată de Claudia, care îi trimite mesaje lui Gabi, în care o jignește atât pe ea, cât și pe fiica ei, Sofia:

„Eu nu mă cobor la nivelul ei, este bolnavă psihic. Logic că a refuzat o confruntare directă cu mine pentru că eu o pot bate chiar cu dovezile ei. Îi dă mesaje lui Gabi pe care le am și pe care o să le arăt tuturor, în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu.

După ce eu i-am cerut să facem pace, în emisiunea lui Dan Capatos, aparent a tăcut două luni. Până la ziua Sofiei, când a început iar cu mesajele. Apoi a continuat de ziua lui Gabi în Thailanda. Atunci a pus-o si pe maică-sa să mă înjure.

Ea este cea care are limbaj de mahala și care se dă mare doamnă. Eu tot tac, am fost provocată mereu să-i răspund în aceeași manieră ca ea și normal că am jignit-o, dacă m-a jignit”, ne-a declarat Bianca Drăgușanu.