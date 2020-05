Bianca Drăgușanu face ce face și iar intră în atenția publică! Aceasta a fost protagonista unui alt show, însă de data aceasta chiar cu mama sa, nu cu Alex Bodi, așa cum ne-a obișnuit. Totul a avut loc în casa femeii care i-a dat viață.

Bianca Drăgușanu s-a supărat pe mama ei. ”Nu facem nuntă la cort”

Bianca Drăgușanu a ajuns chiar să aibă un conflict cu propria mamă. Așa se face că frumoasa blondină a inspectat dulapurile cu zestre ale mamei și a încercat să o facă să renunțe la sutele de pahare și bibelouri pe care le are.

„Am întrebat-o când vreodată o să folosească atâtea pahare și bibelouri. Și am zis că o să iau doua chestii de aici. Foarte multe servicii, mult aur, multe pahare aurite. Avem o expoziție de milioane de pahare. Trăim în alte vremuri. Hai să facem loc la pahare, că nu facem nuntă la cort.”, a precizat Bianca Drăgușanu în cadrul unui filmuleț pe instagram.

Conflict între ea și mama ei

Acum, disputele dintre mama ei și Bianca au fost în glumă, însă ne amintim că în urmă cu câteva luni, cele două au avut un real conflict, atunci când scandalurile dintre blondină și Alex Bodi au luat amploare. Iată ce spunea Alex Bodi despre mama Biancăi, după ce a fost jignit de aceasta.

„Din 29 februarie când s-a întâmplat incidentul de am găsit-o pe jos. Telefonul Biancăi era la mine în mașină, că a vrut să şteargă pozele cu mine pe Instagram… Am luat telefonul și am vrut să șterg toate pozele cu noi. Și a început să plângă… Mama ei nu a mai dat de ea, nici sora ai, iar au crezut că eu i-am făcut ceva. Când o urcam pe Bianca în mașină ca să vin acasă la mine, a sunat mama ei cu niște isterii… Eu am ripostat! Cât să mai suport? Dacă eu ştiu că ţi-am salvat fata, tu ce faci?”, a precizat Alex Bodi, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.