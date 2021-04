Bianca Drăgușanu, de vină pentru mariajele stricate?! Cătălin Botezatu, reacție surpriză

Cătălin Botezatu a vorbit în podcastul găzduit de Cătălin Măruță despre sexualitatea lui, relațiile pe care le-a avut, dar și despre problemele lui de sănătate.

Designerul a vorbit și despre căsniciile ratate ale Biancăi Drăgușanu. Botezatu are numai cuvinte de laudă pentru Bianca, fosta lui iubită. El a spus că Victor Slav era mult prea cuminte pentru vedetă.

”Da, Bianca Drăgușanu este o femeie mișto. Ea așa a fost, ea asta și-a dorit, după ce noi ne-am despărțit și eu am spus tot timpul și îmi asum. Bianca poate să bată la ușa mea oricând, pentru că ușa mea va fi deschisă pentru ea și o voi susține oricând, din toate punctele de vedere. Victor Slav era prea pâinea lui Dumnezeu. Ei îi trebuie viață trepidantă. Și Alex Bodi era un băiat bun. Eu l-am cunoscut, este un băiat extraordinar, nu știu ce s-a întâmplat între ei”, a spus Cătălin Botezatu.

El a vorbit despre intervențiile și operațiile estetice pe care Bianca Drăgușanu le-a făcut. El este de părere că fosta lui iubită nu a exagerat cu transformarea, ci este chiar un exemplu demn de urmat pentru femei.

”Are nevoie de atenție, să fie importantă, divă. Asta e. Eu mă bucur pentru ea, contrar aparențelor că n-o să facă nimic, nu o să reușească. Și-a făcut o afacere care merge, a demonstrat că este o mamă extraordinară. Eu am luat-o neoperată. Nu avea nicio operație. Pe urmă, într-adevăr cred că și-a făcut nasul, că și-a scos coastele, nu. Așa e ea, a slăbit, și-a pus silicoane, și le-a schimbat. Păi, dacă poate? Asta mai e și frumoasă! Toate fetele vor să fie ca Bianca Drăgușanu și toți bărbații vor să… Zic nu-mi place că e siliconată, dar ar vrea toți să dea acolo. Ipocrizie”, a mai spus el.

Cătălin Botezatu a vorbit și despre moda operațiilor estetice, spunând că este de acord cu ele, cât timp nu se depășește o limită. El a mai spus că are o singură intervenție, un implant de păr pe o porțiune mică.

„Familia Kardashian sunt un model. Să ajungi să îți bagi silicoane în fund (…) Și e moda asta. Am fost în America, băi nene, erau băgate în fund cu silicoane atât. Ca femeie, dacă ai un complex sau vrei să fii pe trend, nu e nicio problemă. Să nu exagerezi. Scapi limita când vrei mai mult, mai mult și ai cașcaval sau sponsor (..) Eu am făcut o porțiune mică de implant de păr. Vreau să îl fac mai puternic, dar nu mă împac cu chestia asta să mă rad în cap. Atât am făcut”, a continuat el.