Bianca Drăgușanu ajunge din nou la bisturiu. Ce se întâmplă cu vedeta noastră, de fapt

Bianca Drăgușanu a început primăvara în forță. După ce recent s-a operat la nas, fiind obsedată de a-l avea cât mai mic, aceasta are o listă de noi îmbunătățiri. După ce se va recupera complet, va trece mai jos, la sâni, pe care îi va face mai mari. Până atunci, și-a făcut o nouă intervenție la față.

Bianca Drăgușanu, din nou pe mâinile medicilor esteticieni

Vedeta vrea să-și facă unele intervenții pentru a-și armoniza mai mult trăsăturile. Este vorba despre jawline sau reconturarea mandibulară, o procedură minim invazivă, care constră în injectarea de acid hialuronic pentru refacerea conturului facian inferior, asociat cu un aspect tânăr și revitalizat. Mărturisirile au fost făcute chiar de blondină, pe Instagram. Tot acolo aceasta le-a spus fanilor că urmează să-și injecteze acid și în buze.

„Am ajuns la Cluj din nou. De data aceasta, pentru că m-am mai desumflat la față, am de gând să-mi fac ceva mișto. Adică… mișto ce presupune? Vreau să-mi conturez fața, buzele nu știu dacă mi le fac acum sau data viitoare. Una peste alta o aștept pe doamna doctor să vină să-și ia pacientul numărul unu din țară, care a venit tocmai de la Buucrești pentru ea. Eu!”, a spus ea pe Instagram.

A făcut șapte operații la picioare

Bianca Drăgușanu mărturisește cu fiecare ocazie că are probleme la picioare. Este vorba despre un disconfort major pe care îl resimte la genunchiul stâng, motiv pentru care a și intervenit medical asupra acestuia.

„Am făcut mult sport în ultima vreme. Merg aproape zilnic la sala. Mi-a zis medicul că dacă nu o las mai moale trebuie sa ma operez de menisc. Sper sa scap totuşi cu recuperare, fizioterapie şi kinetoterapie”, spunea blondina în 2019.

Ea are picioarele zdrobite din cauza bătăilor încasate de la un fost iubit: „Într-o dimineaţă am ieşit cu căţelul afară şi el a sărit dintr-un tufiş, mi-a pus mâna la gură şi m-a dus în Petroşani. M-a sechestrat şi m-a dus la o cabană. M-a ţinut acolo două-trei zile. La un moment dat, după câteva zile în care am implorat milă la unul dintre angajaţii lui, am putut să scap. Unui angajat i-a zdrobit degetele în faţa mea, cu un par”, povestea vedeta în 2013.