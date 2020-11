Bianca Drăgușanu, aproape dezbrăcată pe internet. Gafa care a fost observată imediat

Prima apariție la televizor a Biancăi Drăgușanu se întâmpla în 1999, vreme în care a fost la ”Din dragoste” din…prea multă dragoste pentru un bărbat. Trebuie să recunoaștem că și astăzi se mai văd frânturi din imaginea de atunci. Ochii i-au rămas neschimbați. În rest, a îmbunătățit ce credea că se poate îmbunătăți: sprâncene, sâni, nas, buze, fund, devenind astăzi una dintre cele mai dorite femei din România. Deși îi vedem adesea trupul sculptat pe Instagram, în costum de baie sau în lenjerie intimă, rareori vedeta a trecut de linia vulgarității. Astăzi, însă, a ieșit din anonimat, prezentându-se într-un halat de baie, aproape cu sânii pe afară.

Bianca Drăgușanu a lăsat audiența fără glas. S-a filmat aproape dezbrăcată pe interne

De când este o femeie fără obligații, Bianca Drăgușanu nu ezită să ne surprindă de la o zi la alta. După desele-i plecări în Dubai, unde a făcut afaceri cu Ramona Gabor, dar s-a și distrat pe cinste, diva se află acum în Istanbul, alături de două prietene. Conștientă de atuurile sale fizice, apreciate de o categorie de bărbați, blondina se pune în evidență de câte ori are ocazie, venind în centrul atenției de fiecare dată când oamenii nu mai au ochii pe ea.

Astfel a făcut și acum. Vedeta s-a filmat în camera de hotel în timp ce se răsfăța cu cele mai bune delicatese și băuturi. La un moment dat, în timp ce dansa alături de amicele sale, aceasta, îmbrăcată doar în halat, era cât pe-aci să rămână în sânii goi. Biancăi îi picase halatul de pe umeri în timp ce mânca struguri și era gata-gata să lase audiența fără glas.

„Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu. Mă simt foarte liniștită. Nu există șanse de împăcare. Eu nu am nimic să îmi reproșez. Eu sunt impecabilă în relația pe care am avut-o cu el. A trecut, a fost. Eu personal, mie, nu am nimic să îmi reproșez. Am fost exemplară și sunt o femeie exemplară”, a spus Bianca pentru Ciao.

Vedeta, despre operația care a schimbat-o cel mai tare

„Prima operație am făcut-o la 26 de ani și-mi suplimentam bustul cu niște suplimente de șosete, cum se purtau pe atunci. Ulterior, am decis să refac această operație, dar din cauze medicale. Am făcut această intervenție la 15-16 ani după prima operație.

Buzele, în schimb, sunt marcă înregistrată la mine. E operația care m-a schimbat cel mai mult. Mie îmi plac buzele mari. Dacă ar fi să aleg doar o operație estetică, aș alege să-mi fac buzele”, a spus Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”.