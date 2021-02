Bianca Drăgușanu, amendă colosală din partea Poliției Române. Blonda e furioasă, iese cu proces?

Ziua și scandalul pentru Bianca Drăgușanu. Controversata blondină a primit o amendă colosală din partea Poliției Române. Blondina este furioasă. Ce s-a întâmplat, mai exact.

Bianca Drăgușanu pare să nu aibă deloc parte de liniște. După ce a fost implicată în scandalul divorțului de afaceristul Alex Bodi, precum și certurile pe care designerul le are cu prima lui soție, Iulia Sălăgean, fosta asistentă TV a avut parte de o altă problemă. După ce a fost chemată joi, 18 februarie, la DIICOT, acum Bianca Drăgușanu a primit o amendă usturătoare în valoare de 5.000 de lei din partea Poliției Române.

Care a fost motivul. Designerul susține că amenda a fost exagerată, iar oamenii legii ar fi profitat că este vorba despre ea pentru a o sancționa într-un mod abuziv. Bianca Drăgușanu a dat în judecată Poliția Română, deoarece ar fi fost amendată pentru cîteva imagini pe care le-a urcat pe contul ei de Instagram, de la o petrecere VIP din Herăstrău la care participase. Blondina susține că ea părăsise localul la ora 22.30, înainte ca reprezentanții legii să vină și să legitimeze lumea, iar imaginile cu pricina au fost postate în mediul online la ora 01.00 noaptea, moment în care se afla acasă.

„Am fost amendată cu maxim posibil, în contextul în care eu nu am fost nici măcar legitmată şi nici măcar nu am fost acolo. Pe mine nu m-a oprit nimeni, nu am văzut Poliţia. Eu eram acasă la ora 23.00, iar datorită faptului că am făcut nişte postări pe Instagram, mi-au dat amendă pentru ce am postat pe Instagram. Eu am părăsit localul în momentul în care s-a făcut ora 22:30, ceva de genul acesta.

Poliţia ştiu că a venit la 23:00, eu nu mai era acolo. Nu m-a legitmat nimeni, repet. Nu am văzut Poliţie, nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Dacă aş fi fost acolo, probabil aş fi fost legitimată şi amendată pe loc, aşa cum s-a întâmplat cu restul persoanelor pe care le-au găsit acolo. Eu am primit la o săptămână amenda prin Poştă, ceea ce mi se pare abuz. Videoclipurile au fost postate în momentul în care eu am ajuns acasă. Unul dintre el a fost postat la 23:32, iar celălalt la ora 01:00.”, a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, la Antena 3.