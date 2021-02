Bianca Drăgușanu, de urgență la Parchet. De ce a fost chemată acolo fosta lui Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a făcut o vizită de urgență la Parchet. Fosta soție a lui Alex Bodi se află pentru prima dată într-o astfel de postură. Care este motivul pentru care creatoarea de modă a venit în atenția magistraților?

Bianca Drăgușanu, vizită la Parchet. Motivul pentru care a ajuns în atenția procurorilor

Bianca Drăgușanu a fost chemată de urgență la Parchet! Fosta asistentă păcătoasă a intrat în atenția magistraților în dosarul în care e acuzat fostul său soț. Mai exact, aceasta urmează să facă declarații în legătură cu plângerea pe care i-a făcut-o controversatului afacerist cu privire la violențele la care a fost supusă de acesta.

Blondina făcea povestea ei publică în urmă cu două săptămâni la un post de televiziune, obosită de faptul că preț de doi ani de zile a ascuns totul. Acum, femeia vrea să-și facă dreptate, astfel bărbatul care a lovit-o în mod repetat să plătească. Procurorii au solicitat de urgență prezența ei la Parchet pentru mai multe amănunte.

Bianca Drăgușanu a fost însoțită de avocatul ei, făcându-și apariția foarte grăbită, fără să dorească să ofere alte declarații presei cu mențiunea că nu are voie să facă alte declarații acum.”M-am prezentat la Parchet pentru dosarul meu. Da, cel legat de bătăi. Nu am voie să declar nimic, vorbim când ies’‘, a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Spynews.

„Bănuiesc că există o strategie și ca să evit strategia am zis să le dau eu”

„M-a bătut și m-a chinuit 4 ore. (…)Din două palme mă punea jos, iar eu din adrenalina de moment mă ridicam și iar mă punea jos. (…) A distrus mobila din casă. Am evitat doi ani jumătate să apar în circumstanțe de genul acesta. Am zis ok, bănuiesc că există o strategie și ca să evit strategia am zis să le dau eu.

Să nu mai fiu șantajată. Înainte să apară această poză, am discutat cu o prietenă bună de-a mea și de-a lui și înainte cu trei zile să apară această poză, ea mi-a dat această poză cu mine. La trei zile după ce am vorbit cu fata asta, fotografia apare în presă. Când eu arătam așa am vorbit cu puțin persoane, printre care și el”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Antena Stars.