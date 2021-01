Bianca Drăgușanu, accidentare în timp ce se afla la volan. Ce a pățit blonda

Face ce face și ajunge din nou în atenția publicului, de această dată, însă, tot cu un subiect sensibil. Dacă recent am aflat că se află într-o situație delicată, fiind amenințată telefonic de un individ necunoscut, acum, diva a povestit că are unele probleme de sănătate, dar de care se îngrijește pentru a nu-i strica planurile.

Bianca Drăgușanu a reușit să-și surprindă din nou fanii cu o veste neplăcută, afirmând pe Instagram că are probleme de sănătate. Întâmplarea care i-a schimbat programul zilei s-a petrecut în timp ce se îndrepta spre sala de sport. A făcut o mișcare greșită la volan și „s-a defectat”, după cum a deschis ea. Ulterior, a apelat la ajutor de specialitate, lucru pe care l-au văzut și admiratorii din mediul online, unde vedeta s-a afișat în timp ce era masată în zona care i-a provocat durere.

„În timp ce mă duceam spre sală am făcut o mișcare greșită în mașină și efectiv m-a defectat. Mi s-au stricat rotițele. Am sunat-o pe tanti Luci, care este și fizioterapeut și a venit să mă repare, pentru că nu există nimic care să mă poată opri să-mi fac toate activitățile pe care mi le-am propus într-o zi. Așadar, în acest moment are loc reparația mea. M-am speriat, dar mi-a trecut”, le-a spus Bianca Drăgușanu fanilor săi.