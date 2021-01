Bianca Drăgușanu, dezvăluiri șocante despre Alex Bodi. Ce i-a mai făcut afaceristul până să se despartă

Bianca Drăgușanu vine cu detalii despre relația pe care a avut-o cu cel de-al doilea fost soț. Ce mărturisiri a făcut despre Alex Bodi? Ce i-a mai făcut afaceristul până să se despartă?

Controversata vedetă a evitat luni bune să discute în public despre relația cu fostul soț, mai cu seamă despre evenimentul în care acesta o agresase. Acum, vine cu mărturii aparte despre tot ce a fost între ei, susținând că Daria a intervenit în mariajul lor încă din luna februarie a anului trecut, astfel că Bodi a înșelat-o și a făcut-o să-și piardă orice încredere în el. Fosta asistentă păcătoasă susține că nu o interesează viața iubitei lui Bodi pentru că mai degrabă îi este milă de ea.

„Mi se pare penibil cum o persoană care a trăit pe ascuns cu un bărbat căsătorit mai bine de jumătate de an să deschidă gură și să se pretindă ceva ce nu a fost, nu este și nu va fi. Nu-mi doresc asocierea cu aceste personaje penibile. Îmi este milă de ea și această comedie penibilă nu este circul meu. În favoarea ei ar fi fost bine să tacă, nu să se agațe ca o lipitoare de numele meu ca să apară la TV sau în ziar. Eu sunt Bianca Drăgușanu de peste 14 ani de carieră și proiecte în TV. Eu apar pe numele meu și datorită numelui meu”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru cancan.ro.

Blondina trăiește din nou fiorii iubirii, dar alături de Gabi Bădălău, asemenea aflat într-un scandal imens cu fosta parteneră. Lucrurile sunt atât de serioase între ei încât se gândesc deja la pasul cel mare, mai ales că Bianca e dispusă să mai poarte încă o dată rochia de mireasă, de data asta spunând că e cu noroc.

„În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg. (…) Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit.(…) Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Teo Show)