Bianca Drăgușanu a vrut să se sinucidă? ”Am găsit-o pe jos la 6 dimineața!” Ce spune Alex Bodi

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au încercat să se separe de două ori la notar până acum, dar numai a treia oră, eveniment întâmplat marți, a reprezentat divorțul oficial. Momentul nu a fost lipsit de incidente și nici de acuze, care au venit numai la câteva ore de la despărțire. Alex Bodi a ieșit la declarații, lucru care a indignat-o pe blondină, astfel că, la rândul ei, a apărut pe sticlă pentru a face unele precizări. Afaceristul vine cu o nouă poveste din ”bucătăria” lor; una ce are în prim-plan tentativa de sinucidere a fostei soții.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au spus ”adio” marți. Diva a ajuns prima la notar, însoțită de doi bodyguarzi, iar la scurt timp și-a făcut apariția și Bodi, care s-a arătat surprins de faptul că partenera sa avea spatele asigurat.

Ulterior, întrebată în emisiunea ”Teo Show” de ce a ales să vină însoțită, a declarat că după celelalte tentative de divorț a ieșit ”cam șifonată”, drept pentru care a ales ca de această dată să fie mai preventivă.

Pe de altă parte, din declarațiile lui Bodi, agresiune a existat în cuplul lor, însă numai o dată. Bianca nu a vrut să comenteze acest subiect, afirmând doar că este dezamăgită de comportamentul de acum al lui Bodi, când pentru amândoi urmează acum un nou început.

Au divorțat pe 10 martie, dar mai au multe de împărțit, căci, precaut, după cum s-a declarat afaceristul, a filmat diferite momente din viața lor, pentru a avea mai apoi o dovadă în cazul în care este acuzat de diferite lucruri, ori pentru a o șantaja pe Bianca, după cum crede aceasta. Una dintre filmări este cu fosta sa soție, căzută în casă, după ce a luat mai multe pastile.

„La București, doamna Bianca Drăgușanu a luat mai multe pastile, la fel am video, am găsit-o la 6 dimineața pe jos. Eu am venit cu un prieten de-al nostru, iar doamna era întinsă pe jos. Eu nu vreau nimic de la tine, eu vrea ca tu să ai demnitate. (…) De ce în toate relațiile ai luat bătaie? Ești prea bună?”, a spus Bodi.

„E foarte urât ce faci. Tu vrei să mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat nonstop. Da, am adormit lângă pat. Am luat pastile de somn, pentru că eram nefericită și omul m-a găsit. Eu nu am vicii. Nu beau, nu fumez. Pot să iau ce pastile vreau. Este vina mea ca am acceptat acest compromis”, a spus Bianca.