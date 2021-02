Bianca Drăgușanu a sărit la bătaie: ‘I-a dat cu paharul în cap, apoi a luat cuțitul și a sărit la el’

Scandalul în care e implicată Bianca Drăgușanu capătă proporții tot mai mari, după ce aceasta a făcut publice mai multe imagini în care apare cu fața desfigurată.

Însă scandalul s-a mărit după ce o opropiată a ei a făcut anumite dezvăluiri neașteptate. Este vorba chiar despre mama fetiței lui Alex Bodi, de care Bianca Drăgușanu se apropiase în ultima perioadă și cu care a dezvoltat o relație de prietenie. Dar se pare că această relație nu a durat mult. Această femeie a povestit, de altfel, și un episod de violență la care ar fi asistat și despre care nimeni nu a știut până acum. Totul s-ar fi întâmplat după ce blondina ar fi țepuit-o cu o sumă de bani, după ce ar fi rugat-o să o ajute ca să își vândă mașina. În plus, aparent, Bianca Drăgușanu ar fi vorbit urât despre ea în fața prietenilor ei, iar în momentul în care mama fetiței fostului soț i-a cerut și o confruntare cu unul dintre prietenii lor, Bianca Drăgușanu ar fi devenit chiar violentă cu acesta.

„Am confruntat-o. Celelalte informații care mi s-au spus voiam să le pun pe masă și să le discutăm de Ziua Îndrăgostițolor. Ne-am întâlnit și am luat și acea persoană de încredere și am dus-o de față și am zis: „uite, am auzit așa, așa, așa.

E adevărat?”.

Ea a zis că nu e adevărat, că nu a vorbit așa de mine. Eu atunci mă întorc la persoana de lângă mine, adică prietenul ei, și întreb „a vorbit ea vreodată așa frumos de mine?”, că eu am prezentat ca și când ar fi vorbit frumos și el a zis „nu, nu a vorbit niciodată frumos de tine”.

În momentul acela Bianca a luat un pahar și a aruncat după el și l-a lovit în cap pe acel băiat. După care s-a ridicat, că nu i-a dat cu paharul și a rămas acolo. A luat un cuțit de pe masă și a sărit cu cuțitul la el. Pentru mine a fost dureros că mă mințea și dacă ea reacționa în altfel și adevărul era de partea ei, era calmă. Eu i-am spus-o și ei și prietenei ei că totul a fost pur din partea mea. Cred că ea avea planuri malefice, le-a pus strategic”, a declarat spus femeia la o emisiune TV.