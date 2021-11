Bianca Comănici, reținută pe aeroport de oamenii legii. Motivul ireal al deciziei

Probleme pentru Bianca Comănici! Cunoscuta fostă concurentă de la ‘Puterea Dragostei’ a fost reținută de oamenii legii pe aeroportul din Istanbul. De ce s-a întâmplat acest lucru? Fanii brunetei au rămas surprinși de cele întâmplate.

Bianca Comănici a devenit cunoscută după ce a participat la show-ul ‘Puterea Dragostei’, de la Kanal D. Tânăra a fost plăcută de public și după ce a părăsit cele două sezoane pe care le-a petrecut pe platourile de filmare, astfel a continuat să țină legătura cu fanii.

Bruneta și-a strâns comunități mari pe rețelele de socializare, iar oamenii sunt atenți la fiecare pas pe care îl face. Aceasta s-a hotărât de curând să își ia câteva zile libere în care să se relaxeze în Turcia, dar planurile nu au mers ca pe roate cum și-ar fi dorit.

Ea chiar i-a surprins pe cei care o urmăresc în online cu fotografii din avion. Din păcate, la aterizare s-au ivit câteva probleme pentru că vedeta a fost reținută de oamenii legii pe Aeroportul din Istanbul.

În urmă cu mai bine de un an, pe când era concurentă la show-ul de dragoste, brunetei i-a expirat viza și a primit interdicție de a mai intra pe teritoriul Turciei. Bianca a crezut că interdicția este valabilă un an, moment care a fost marcat în luna iulie, iar după sezonul cald poate să meargă liniștită acolo.

Din păcate, aceasta nu poate călători în Turcia doi ani. Tânăra a povestit cum a decurs totul și cum s-a simțit când a aflat vestea de la autorități.

„Ne-am trezi de dimineață foarte încântate de ceea ce urma să se întâmple. Peripeția a început de când noi aveam de luat două bagaje, unul de mână și unul de cală, și nu am știut că îl pot lua și pe cel de cală. Ajungând în Istanbul, după Security, Cornelia a fost chiar în fața mea.

Cornelia a trecut, eu am rămas, mi s-a scanat pașaportul de multe ori, nu a mers și mi s-a spus că va veni Poliția de Frontieră. Am mers cu ei acolo unde mi-au spus, am crezut că este o procedură simplă, dar, din păcate, m-au ținut destul de mult acolo. Î

i lăsasem Corneliai bagajul de mână, credeam că va fi simplu. Din păcate, am pierdut legătura cu Cornelia, mi s-a interzis să iau legătura cu ea. Mi s-a explicat că eu când am fost în Istanbul în iulie 2020 a trebuit să plătesc o amendă pentru că șederea a durat mai mult de 90 de zile.

A fost o problemă de limbă, eu am înțeles că am interdiție pentru un an de zile, dar din păcate interdicția era de doi ani de zile. Am fost foarte panicată, am început să plâng”, a mărturisit Bianca Comănici, pentru wowbiz.ro.